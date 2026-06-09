Fiscalía de Tamaulipas indaga muerte de Perla Guadalupe Ramos

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado el martes, con huellas de violencia, en un salón de usos múltiples de la ciudad fronteriza de Matamoros.

El hallazgo ocurrió por la mañana en un salón ubicado en la colonia Solidaridad y, aunque la policía no ha dado detalles oficiales, trascendió que la víctima presentaba lesiones y que en el lugar se encontraron indicios de que el cuerpo fue arrastrado hasta el interior.

La fallecida fue identificada como Perla Guadalupe Ramos, de 42 años.

Tenía su domicilio en la colonia Vicente Guerrero, a unas cuantas calles de donde fue encontrada sin vida.

Alrededor del mediodía, José Alberto “N” denunció la desaparición de su esposa, Perla, quien aparentemente había acudido a la iglesia cristiana “Manantiales”, a cuya congregación pertenecía, y ya no regresó a casa.

La denuncia facilitó la identificación de la víctima.

Fuentes cercanas al caso señalaron que cuentan con el indicio de que un testigo observó a una persona cuando arrastraba el cuerpo y lo abandonaba en dicho salón de usos múltiples.

Por la tarde-noche, a través de redes sociales, ciudadanos y diversas organizaciones condenaron el crimen y exigieron a las autoridades que este presunto feminicidio sea esclarecido.