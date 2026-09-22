Fiscalía de Nuevo León investiga a jugadores por golpear a árbitro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por el caso del árbitro de futbol agredido durante un encuentro celebrado en Ciudad Deportiva Churubusco Norte en Monterrey.

El pasado fin de semana, un juez central llamado Rubén Barrón denunció por medio de Facebook que había sido insultado y atacado físicamente por miembros del equipo Cuervos de Escobedo; los hechos quedaron captados en video y el material rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Este martes, la Fiscalía confirmó que la víctima de 29 años de edad presentó su denuncia para que se investigue a los tres jóvenes que lo habrían atacado la tarde del 19 de septiembre.

La denuncia se encuentra activa y fue remitida a Unidad de Investigación para comenzar con las indagatorias, de acuerdo a ABC Noticias.

Hasta el momento no ha habido detenciones como parte de las pesquisas correspondientes a este suceso, sin embargo, los tres señalados podrían enfrentar penas por el delito de lesiones dolosas.

El domingo, el árbitro Rubén Barrón publicó un comunicado en sus redes sociales en donde denunció haber sido golpeado por al menos tres futbolistas del club amateur Cuervos de Escobedo, en el campo de Ciudad Deportiva Churubusco Norte, en Monterrey.

El colegiado señaló que decidió dar por finalizado el encuentro antes de tiempo ya que había recibido amenazas y una agresión física que quedó captada en video.

Aunque el árbitro se puso de pie después de recibir la golpiza, tuvo que ser trasladado a un hospital en donde se le brindó atención por lesiones en el pómulo derecho, además, le fue realizado un estudio TAC cerebral de cráneo ya que había recibido una parada en la cabeza.

Rubén Barrón solicitó, primero, que se levantara el reporte correspondiente en la Liga y después, que se aplicara una sanción conforme al reglamento a los tres jugadores implicados, a las personas involucradas en la agresión y al equipo en general.

Los jugadores señalados por el árbitro son identificados como Ángel “N”, Francisco “N”, y Patricio “N”, los tres aún prófugos de la justicia.