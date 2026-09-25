Gobierno federal retira más de 400 armas en Tabasco por desarme voluntario: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 447 armas de fuego en Tabasco como parte del programa Sí al desarme, sí a la paz.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación, indicó que la población tabasqueña entregó voluntariamente 231 armas cortas, 160 armas largas, 49 575 cartuchos, 2 316 cargadores y 56 granadas.

Con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia, promovemos el programa Sí al desarme y a la paz. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población de aquí de Tabasco ha intercambiado de manera anónima y voluntaria 447 armas de fuego por dinero en efectivo en 10 municipios del estado", señaló.

Rosa Icela Rodríguez explicó que se han realizado 277 Jornadas por la Paz en los municipios de la entidad para promover el deporte, la cultura y el arte con herramientas que fortalecen la convivencia y la vida comunitaria.

Para atender la demanda educativa, la funcionaria informó que se construyen en Tabasco ocho nuevos bachilleratos Margarita Maza y tres telebachilleratos; además, se lleva a cabo la ampliación de un CBTIS.

También se edifica el Centro Comunitario México Imparable, que contará con una cancha de fútbol, siete

gimnasio de box, espacios para básquetbol, voleibol y ajedrez, además de servicios de salud mental en beneficio de las y los jóvenes.