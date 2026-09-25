La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 25 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Tabasco; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 25 de septiembre de 2026 desde Villahermosa, Tabasco, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por el gobernador Javier May Rodríguez.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.