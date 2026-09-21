Jóvenes futbolistas golpean a árbitro; lo tiran y le patean la cabeza

Jugadores de un equipo de futbol amateur llamado Cuervos de Escobedo fueron denunciados por un presunto ataque verbal y físico hacia un árbitro en el campo de Ciudad Deportiva Churubusco Norte, en Monterrey, Nuevo León.

En redes sociales ya circula el video de la agresión cometida contra el juez central, quien habría sido atacado por más de un miembro del equipo que vestía de colores blanco y negro.

Los hechos despertaron la indignación de los asistentes, quienes gritaban “¿Qué les pasa?” y “¿Qué hiciste?” a los jugadores implicados en el ataque.

Uno de los momentos más dramáticos que se aprecia en el clip se dio cuando un jugador con el número 1 derribó al árbitro con una llave de lucha libre; posteriormente, el jugador con el número 22 propinó al colegiado una patada en la cabeza.

Árbitro cuenta su versión; tuvo que ir al hospital

Si bien se puso de pie inmediatamente después de ser golpeado, el árbitro identificado como Rubén Barrón tuvo que ir a un hospital toda vez que presentó una lesión en el pómulo derecho y en la cabeza.

Esto fue posible conocerlo a través de una publicación hecha por la víctima en su cuenta de Facebook, en donde solicitó que se levante un reporte ante la Liga para que exista un castigo ejemplar contra sus agresores.

Por medio de la presente, yo Rubén Barrón, en mi carácter de árbitro designado para el encuentro realizado el día 19 de septiembre de 2026 en el campo de ciudad deportiva Churubusco norte, me permito reportar formalmente los siguientes hechos. Siendo aproximadamente las 06:30, decidí terminar el encuentro por recibir amenazas y agresión física, continuando después con el video que está circulando en redes sociales.

Como resultado de la agresión presente lesiones en el pómulo derecho y una patada en la cabeza, realizándose un estudio de TAC cerebral de cráneo”, señaló.

Rubén Barrón, quien publicó las fotografías de los jóvenes que estarían detrás de la golpiza, calificó al equipo Cuervos de Escobedo como “agresivos”, haciendo énfasis en las tres personas que lo golpearon.

Hasta el momento se desconoce si el árbitro interpuso alguna denuncia ante las autoridades correspondientes o si todo quedó en un reclamo hecho a través de redes sociales.