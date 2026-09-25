Huracán 'Polo' recobra fuerza y es nuevamente categoría 5 frente a costas de Jalisco

El huracán Polo recobró fuerza durante la madrugada de hoy y se intensificó nuevamente a la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, el máximo nivel de peligrosidad para un ciclón tropical. Su avance paralelo a las costas del Pacífico mexicano mantiene en alerta máxima a las autoridades por el pronóstico de lluvias torrenciales, vientos huracanados y oleaje elevado.

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas, el ojo del huracán se localizó a 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Polo es un sistema extremadamente poderoso que presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de viento de hasta 315 km/h. El ciclón se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 19 km/h.

Estados en alerta por lluvias y oleaje elevado

Las extensas bandas nubosas de la circulación del huracán Polo están interactuando con el territorio nacional, lo que reforzará el potencial de precipitaciones en el occidente y noroeste de México.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco: Afectaciones principalmente en el occidente, sur y la franja costera.

Afectaciones principalmente en el occidente, sur y la franja costera. Nayarit: Lluvias concentradas en el norte, centro, sur y la costa.

Lluvias concentradas en el norte, centro, sur y la costa. Sinaloa: Pronóstico de fuertes precipitaciones en la zona sur.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Michoacán: Lluvias continuas en el centro, oeste y la costa.

Lluvias continuas en el centro, oeste y la costa. Colima: Afectaciones en la mayor parte del territorio.

Afectaciones en la mayor parte del territorio. Baja California Sur: Precipitaciones en la región sur de la península.

Además de las lluvias, el fenómeno está generando un importante temporal marino. Se prevé un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, mientras que en Colima las olas alcanzarán entre 1 y 2 metros. En la costa de Jalisco se esperan vientos con rachas de hasta 60 km/h, y de hasta 50 km/h en Baja California Sur.

Las intensas precipitaciones generadas por este huracán traen consigo un alto riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN exhortan a la población y a la navegación marítima a extremar precauciones, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir al pie de la letra las indicaciones de Protección Civil en cada estado.