Detienen a 8 personas y aseguran armas y drogas en Mazatlán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la captura de ocho personas y el decomiso de armamento, explosivos y drogas durante un operativo realizado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con el funcionario, las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y autoridades estatales.

En el poblado El Quelite, elementos de la SSPC fueron atacados durante recorridos de vigilancia y lograron detener a seis personas, entre ellas Erik Samuel “N”, identificado como operador de una célula criminal. En el lugar se aseguraron armas largas, cargadores y chalecos tácticos.

En la caseta de cobro Vainillo II, fuerzas federales detuvieron a un hombre y decomisaron un arma larga, una pistola y cartuchos. Posteriormente, en Veranos, personal de Marina repelió una agresión y confiscó cinco armas largas y más de 200 cartuchos.

En Siqueros, se localizaron cinco armas largas, mil 840 cartuchos y 20 cargadores. Además, labores de inteligencia permitieron ubicar 14 artefactos explosivos artesanales en El Quelite, los cuales fueron desactivados por especialistas.

En otra acción, la SSPC detuvo a José Luis “N”, señalado como integrante de una célula criminal y relacionado con homicidios. Durante su captura se le aseguró un arma larga, un cargador y dosis de droga. De manera paralela, se localizaron 415 pastillas de fentanilo en recorridos de vigilancia.

En el despliegue se aseguraron:

19 armas de fuego

Más de 2 mil cartuchos

14 artefactos explosivos

415 pastillas de fentanilo

Vehículos y equipo táctico

García Harfuch señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene el reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas estratégicas de Sinaloa, con el objetivo de contener la operación de grupos criminales en la región.

El operativo forma parte de la estrategia nacional contra el crimen organizado, que busca debilitar las estructuras de tráfico de drogas y armas en puertos clave del país.