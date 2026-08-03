Fiscalía falla en sustentar acusación: Liberan a exmandos de Mexicali ligados a red criminal

El exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, y el excomandante general, Luis Alfonso Jacobo Arvizu, recuperaron su libertad luego de que la autoridad judicial resolviera no vincularlos a proceso por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

El juez de control Fernando Serrano explicó durante la audiencia que los elementos expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultaron insuficientes para alcanzar el estándar legal requerido e iniciar un proceso penal en contra de ambos exmandos.

Tres exoficiales sí van a proceso

En contraste con la resolución emitida hacia los exmandos, el juzgador determinó que sí existen datos de prueba suficientes para presumir la probable responsabilidad de otros tres exintegrantes de la corporación:

Procesados: Eduardo “N” , Kevin González Alvarado y Juan Carlos Jacques .

, y . Medida cautelar: Los tres exoficiales fueron vinculados a proceso por los mismos cargos y permanecerán bajo la medida de prisión preventiva.

No es una absolución definitiva

Durante la comparecencia, el juez Serrano precisó que la negativa de vinculación a favor de Mendívil García y Jacobo Arvizu no equivale a un fallo de absolución ni al cierre de la investigación.

La Fiscalía de Baja California mantiene la facultad de continuar integrando la carpeta y, de aportar nuevos elementos de prueba, solicitar nuevamente una acción penal en su contra.

La resolución concluye una etapa clave en las investigaciones sobre la presunta infiltración del crimen organizado en la policía municipal, en un caso relacionado con múltiples desapariciones forzadas ocurridas en la zona de antros de Mexicali entre 2022 y 2023.