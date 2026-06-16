Fiscal de Michoacán solicita licencia para dejar su cargo; ¿va por la gubernatura en 2027?

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, solicitó una licencia temporal de 30 días naturales para separarse de su cargo a partir del próximo 22 de junio, en una decisión que reconfigura el escenario político estatal y coloca nuevamente sobre la mesa la disputa interna de Morena por la sucesión gubernamental de 2027.

La petición será discutida y previsiblemente aprobada por la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, luego de que la Comisión de Justicia determinara que la solicitud cumple con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la normativa local.

Aunque formalmente el documento argumenta razones institucionales y administrativas, la solicitud ocurre en un momento políticamente decisivo para Morena. Torres Piña es identificado dentro del movimiento como uno de los perfiles con mayor posicionamiento para encabezar los trabajos de organización de la Cuarta Transformación en Michoacán, una figura que, en términos políticos, representa la antesala de la candidatura al gobierno estatal.

La coincidencia entre la licencia y el arranque del proceso interno morenista ha intensificado las interpretaciones sobre el futuro político del fiscal y sobre el reacomodo de fuerzas dentro del oficialismo michoacano.

Una licencia legalmente viable, pero políticamente significativa

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia del Congreso local, la solicitud fue presentada formalmente el pasado 15 de junio y plantea una separación temporal de funciones por un periodo de 30 días naturales.

El documento recuerda que Torres Piña fue designado fiscal general mediante el Decreto 232 emitido el 27 de julio de 2025 para un periodo de nueve años, por lo que su salida temporal ocurre a menos de un año de haber asumido uno de los cargos más relevantes del aparato institucional estatal.

En el oficio enviado al Congreso, el fiscal sostiene que la decisión se adopta con “absoluto respeto al orden constitucional” y bajo un criterio de “responsabilidad institucional”, subrayando que la Fiscalía mantendrá la continuidad operativa durante su ausencia.

El texto enfatiza que no existirá afectación en tareas prioritarias como la atención a víctimas, la investigación de delitos, la persecución penal y la coordinación interinstitucional en materia de justicia.

La Comisión de Justicia concluyó que la licencia es procedente debido a que cumple con tres condiciones fundamentales: fue solicitada directamente por el titular del órgano autónomo, requiere autorización legislativa y no excede el límite de 90 días naturales previsto en la legislación estatal.

El dictamen también aclara que no habrá vacío institucional, ya que la Ley Orgánica de la Fiscalía establece mecanismos automáticos de suplencia mediante la Vicefiscalía correspondiente.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, solicitó una licencia temporal de 30 días naturales para separarse de su cargo a partir del próximo 22 de junio. Facebook

Morena acelera la carrera por Michoacán

Más allá de la dimensión jurídica, la decisión de Torres Piña tiene un impacto político inmediato.

Morena se encuentra en la fase preliminar de definición de perfiles rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027, en un contexto donde las disputas internas comenzaron mucho antes de los tiempos formales de campaña.

El calendario interno del partido establece que el próximo 22 de junio iniciará el registro de aspirantes para coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en el estado. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones realizará un filtro para seleccionar a tres hombres y tres mujeres que participarán en la encuesta definitiva.

Ese mecanismo se ha convertido, en los hechos, en la ruta principal para definir candidaturas de Morena en gubernaturas y cargos estratégicos.

Dentro de ese tablero político aparecen nombres con peso propio: el senador Raúl Morón Orozco, la coordinadora parlamentaria Fabiola Alanís Sámano y ahora el propio Torres Piña, cuya salida temporal de la Fiscalía es leída dentro del oficialismo como un movimiento de reposicionamiento político.

La licencia no implica una renuncia definitiva, pero sí abre espacio para que el fiscal participe en actividades políticas en un momento clave para la construcción de alianzas internas, mediciones de posicionamiento y definición de respaldos territoriales.

La tensión entre autonomía institucional y proyección política

La decisión también revive un debate recurrente en México: la relación entre los órganos autónomos y las aspiraciones políticas de quienes los encabezan.

Aunque legalmente la licencia es viable, el hecho de que un fiscal general solicite separarse temporalmente del cargo para coincidir con procesos partidistas inevitablemente genera cuestionamientos sobre los límites entre responsabilidad institucional y estrategia electoral.

La Fiscalía General del Estado fue concebida constitucionalmente como un órgano autónomo cuya función principal es garantizar procuración de justicia con independencia política. Por ello, cualquier movimiento de carácter electoral protagonizado por su titular adquiere relevancia pública y mediática.

En el entorno político michoacano, además, la Fiscalía mantiene un papel particularmente sensible debido al contexto de violencia criminal, disputas territoriales y conflictos de seguridad que persisten en distintas regiones del estado.

Ese escenario convierte cualquier modificación en la conducción institucional en un tema de alto interés político.