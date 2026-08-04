Beca Rita Cetina: ¿qué letra cobra este 4 de agosto de 2026? Consulta el calendario

Si eres beneficiario de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, es importante conocer qué letra cobra hoy para saber si te toca o no cobrar el depósito en tu Tarjeta del Bienestar.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 4 de agosto de 2026 corresponde el pago a las y los estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra C, como parte de la dispersión del apoyo para la compra de útiles y uniformes escolares.

Cabe mencionar que la Beca Rita Cetina otorga un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos para la adquisición de útiles y uniformes escolares, dirigido a estudiantes de primaria pública en todo el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó ayer en su conferencia mañanera, que este programa beneficiará a 6 millones 694 mil 988 alumnos, mediante una inversión de 16 mil 700 millones de pesos.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, detalló que la dispersión se realiza conforme a la inicial del primer apellido del beneficiario.

4 de agosto: C.

4 de agosto: C. 5 de agosto: D, E y F.

6 de agosto: G.

7 de agosto: H, I, J, K y L.

10 de agosto: M.

11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q.

12 de agosto: R.

13 de agosto: S.

14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z.

Aunado a lo anterior, las autoridades señalaron que ya se han distribuido 4.7 millones de Tarjetas del Bienestar, lo que representa un avance del 95.1% respecto a la meta de cinco millones de tarjetas entregadas.

Por último se detalló que al cierre del ciclo escolar, las Becas para el Bienestar beneficiaron a 19 millones 593 mil 156 estudiantes de educación básica, media superior y superior, con una inversión superior a 93 mil 752 millones de pesos.