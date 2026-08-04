Moody's eleva calificación crediticia de Quintana Roo a AA-.mx

La agencia Moody's Local México elevó la calificación crediticia de Quintana Roo de A+.mx a AA-.mx y modificó su perspectiva de Positiva a Estable, al reconocer el fortalecimiento sostenido de las finanzas públicas del estado durante los últimos tres ejercicios fiscales.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que esta evaluación cierra el ciclo anual de revisiones de las principales agencias calificadoras, todas con mejoras para la entidad.

Con este resultado, Quintana Roo cuenta con las calificaciones mxAA de Standard & Poor's, A+(mex) de Fitch Ratings, HR AA- de HR Ratings y AA-.mx de Moody's Local México, fortaleciendo la confianza en la estabilidad financiera del estado y su capacidad para impulsar el desarrollo económico.

La mandataria atribuyó este avance a la estrategia de ordenamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas implementada por su administración, basada en la disciplina fiscal, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.

Por su parte, la secretaria de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín Pérez, explicó que la mejora responde al incremento de los ingresos propios, el equilibrio presupuestal, la disciplina en el gasto y el fortalecimiento de la liquidez, sin contratar financiamientos de corto plazo.

En su análisis, Moody's destacó que Quintana Roo registra el mayor nivel de generación de ingresos propios entre las entidades evaluadas por la calificadora, al representar el 39.5 % de los ingresos operativos al cierre de 2025.

Asimismo, reconoció que desde 2023 el estado ha mantenido superávits financieros de forma continua, mejorando su posición de liquidez y eliminando por completo el uso de deuda de corto plazo.

La calificadora también señaló que la reducción del peso del servicio de la deuda ha permitido incrementar la inversión en programas sociales y fortalecer el financiamiento de rubros como salud, educación, seguridad e infraestructura.

Con esta evaluación, Quintana Roo alcanza por primera vez en su historia el rango "AA", uno de los niveles más altos otorgados por las agencias especializadas, consolidándose como una de las entidades con mayor fortaleza financiera del país y reforzando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.