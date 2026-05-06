Fiscal de EU anticipa más cargos contra funcionarios mexicanos en juicio federal

El fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, adelantó nuevas acusaciones contra políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado.

Entrevistado luego de su participación en la Border Security Expo, que se lleva a cabo en Phoenix, Arizona, recordó las imputaciones que hizo públicas la Fiscalía del Distrito Sur en Nueva York el pasado 29 de abril contra 10 funcionarios mexicanos, incluido el hoy gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntas relaciones de complicidad con el cártel de Los Chapitos.

“La semana pasada anunciamos que se han presentado cargos contra un exgobernador. Desde México, los casos surgen aquí en Nueva York. Creo que eso es algo que hemos hecho en el pasado, y ciertamente continuaremos haciéndolo.

“Creo que ellos reconocen la importancia de su relación con nosotros, y también que dicha relación no depende únicamente de la cooperación y el apoyo en el ámbito migratorio, en el combate al narcotráfico y en cuestiones similares”.

Pese a ello, Blanche afirmó que actualmente el Departamento de Justicia mantiene una muy buena relación con el gobierno mexicano.

—Entonces, ¿podríamos ver más acusaciones formales? ¿Es eso algo que cabe esperar en el futuro?, le preguntó la entrevistadora.

“Por supuesto que sí; de hecho, ya hemos acusado formalmente a múltiples funcionarios gubernamentales de México, incluyendo a un juez —a un juez recientemente, de hecho—.