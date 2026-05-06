Teleférico de Morelia inicia operaciones en septiembre; moverá a 46 mil personas al día

El 30 de septiembre de este año entrará en operación en Morelia el segundo teleférico de Michoacán, el cual cuenta con una inversión 100 por ciento estatal cercana a los 3 mil millones de pesos, sin generar deuda pública.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló: “Hay una capacidad para movilizar al día a 46 mil personas, es decir, el doble de lo proyectado, para atender la demanda de manera oportuna”.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recorrió las obras del teleférico de Morelia y presentó avances del proyecto de movilidad en la capital michoacana. Excélsior

Será durante el noveno mes de este año cuando inicien operaciones las primeras cuatro de siete estaciones del teleférico de Morelia para viajar de norte a sur en un tiempo de 15 minutos.

El mandatario informó que la obra registra un avance general del 68 por ciento y que entre diciembre de 2026 y enero de 2027 estará lista la segunda parte, es decir, de la estación 4 a la 7.

Autoridades estatales realizaron un recorrido por una estación del teleférico de Morelia para revisar avances del sistema de transporte de altura. Excélsior

En materia de movilidad, el gobernador explicó que el pasado 18 de abril fue inaugurado el primer teleférico de Michoacán, ubicado en la ciudad de Uruapan, donde el Gobierno estatal destinó 3 mil 200 millones de pesos.

Además, el 12 de mayo arrancarán las obras para construir las estaciones del Morebús, un sistema de transporte que contempla una inversión conjunta entre Federación y estado de 2.9 mil millones de pesos para una primera etapa que conectará la zona poniente de la capital michoacana.