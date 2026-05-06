SRE y SICT supervisan avances en operación de carga del AIFA

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, encabezaron una visita de supervisión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) junto con líderes de la industria de carga aérea y terrestre, así como de las agencias aduanales, con el objetivo de revisar los avances en la modernización de la infraestructura y sistemas, además de escuchar y atender a las empresas cargueras en sus requerimientos.

El recorrido cumplió las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en seguimiento a las reuniones de trabajo para fortalecer y reforzar la operación de carga en esta terminal aérea.

En un comunicado conjunto, las dependencias destacaron que durante el evento se reconoció la infraestructura del AIFA, así como su capacidad para gestionar operaciones a gran escala, lo que lo posiciona como un centro logístico de clase mundial.

El Gobierno de México enfatizó que la integración tecnológica y los procesos aduaneros agilizados en el aeropuerto han permitido una reducción significativa en los tiempos de tránsito, fortaleciendo la competitividad de México en el comercio global.

"La colaboración entre el Gobierno federal y el sector de carga aérea es fundamental para fortalecer y seguir desarrollando las capacidades del Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México. Hoy constatamos que esta infraestructura es ya un referente de eficiencia operativa y seguridad para el transporte de mercancías", destacaron los titulares de Cancillería y la SICT.

En tanto, los representantes de las aerolíneas de carga y empresas de mensajería ratificaron su intención de mantener y expandir sus operaciones en el AIFA, y reconocieron la conectividad terrestre y aérea como facilitadores de la distribución nacional e internacional.

De igual forma, manifestaron su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura propia dentro del complejo aeroportuario para fortalecer el ecosistema logístico.

Además, se subrayó la modernización de la aduana en este recinto por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), lo que garantiza un control riguroso, pero ágil, vital para el movimiento de productos de alto valor y perecederos.