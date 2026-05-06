Querétaro impide a deudores alimentarios acceder a cargos públicos

El Gobierno de Querétaro anunció la entrada en vigor de nuevas disposiciones que restringen el acceso al servicio público y a contratos gubernamentales para personas inscritas en el Padrón de Deudores Alimentarios. La medida comenzó a aplicarse este 6 de mayo como parte de una política estatal enfocada en garantizar el cumplimiento de obligaciones familiares.

De acuerdo con las nuevas reglas, quienes mantengan adeudos por pensión alimenticia no podrán ser contratados en dependencias estatales ni participar como proveedores o contratistas de la administración pública. Las autoridades indicaron que la intención es vincular el acceso a recursos y funciones públicas con el cumplimiento de responsabilidades legales.

Restricciones a Deudores Alimentarios Contexto Legislativo en Querétaro y México | 2026 Reforma Constitucional: Ley "3 de 3" contra la violencia Restricciones Administrativas Cargos Públicos: Impedimento para acceder a puestos de elección popular o representación social. Trámites Civiles: Limitación en la expedición de licencias de conducir y pasaportes. Poder Judicial: Información concentrada en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Objetivos de la Reforma Interés Superior: Protección directa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Impacto de Género: Mitigar la afectación económica en hogares encabezados por mujeres. Sanción Civil: Endurecimiento de consecuencias ante el incumplimiento de pensión alimenticia.

La disposición también contempla restricciones en determinados trámites administrativos, entre ellos, la expedición de licencias de conducir para personas registradas como morosas en el pago de alimentos.

El gobierno estatal señaló que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, así como fomentar una mayor responsabilidad entre quienes tienen obligaciones alimentarias pendientes.

Con esta decisión, Querétaro se integra a las entidades del país que han implementado medidas legales y administrativas contra el incumplimiento de pensiones alimenticias, en línea con reformas impulsadas a nivel nacional en materia de derechos familiares.