Comunidad de Veracruz iguala récord histórico de temperatura

La temperatura más alta del año en Veracruz quedó registrada este miércoles en un punto que, aunque pequeño en el mapa, volvió a colocarse en el centro de la conversación meteorológica nacional: la estación climatológica de Naranjillo, en el municipio de Úrsulo Galván, alcanzó 44 grados Celsius, igualando su propio récord histórico para un mes de mayo, establecido el 25 de mayo de 2020, reportó el organismo de cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El dato, dentro de un periodo de dos décadas, confirmó que la región atraviesa un episodio de calor extremo que no es aislado, pero sí particularmente agudo en esta zona de la llanura costera central.

Mientras tanto, el resto de las estaciones del estado —desde la franja costera norte hasta las cuencas del Papaloapan y el Coatzacoalcos— reportaron valores elevados, algunos por encima de los 40 °C, pero sin romper ni igualar sus máximas históricas de mayo.

Los meteorólogos de Conagua advirtieron que la disparidad entre Naranjillo y el resto del territorio sugiere un fenómeno térmico localizado, influido por condiciones de radiación plena, humedad relativa baja y ausencia de nubosidad, factores que suelen potenciar los picos de temperatura en estaciones situadas en zonas agrícolas abiertas.

Advirtieron que el registro de hoy se suma a una tendencia de calor sostenido que ha marcado el inicio de la temporada cálida en el Golfo de México, con impactos directos en actividades agrícolas, disponibilidad de agua y riesgos para la salud pública.

Aunque no se trata de un récord estatal, el hecho de que una estación iguale su máximo histórico en mayo —un mes que suele reservar sus temperaturas más altas para la segunda quincena— anticipa un escenario de vigilancia meteorológica reforzada para las próximas semanas.

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JCS