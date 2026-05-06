Por peculado, vinculan a proceso a exgobernador de Colima

El exgobernador de Colima, Ignacio "N", fue vinculado a proceso, junto con Carlos "N", quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y uso Ilícito de atribuciones y facultades, ambos funcionarios ocuparon el cargo desde el 2016 al 2021.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, en la audiencia inicial de imputación, que se realizó el pasado 30 de abril de 2026, agentes del Ministerio Público presentaron pruebas relacionadas con un presunto esquema de desvío de recursos públicos estatales para beneficiar a una empresa mediante la simulación de servicios que, presuntamente, nunca fueron ejecutados.

Fue este miércoles 6 de mayo cuando se le dio continuidad a la audiencia, ya que los exfuncionarios solicitaron la duplicidad del término constitucional.

Finalmente, tras una audiencia de siete horas, el juez resolvió vincular a proceso al exgobernador de Colima y al extitular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, asimismo fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.

Al salir de la audiencia, Ignacio "N" se mostró tranquilo y seguro ante los medios de comunicación.

El exmandatario llegó caminando a la sala de audiencias y aseguró que continuará atendiendo el proceso conforme a derecho.

“Vamos a buscar agregar una serie de análisis, de referencias de carácter jurídico, pruebas, etcétera, que nos permitan fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se actuó apegado a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito”, expresó.

Peralta Sánchez explicó que el caso está relacionado con un procedimiento administrativo y una autorización presupuestal derivada de modificaciones al presupuesto de egresos, facultad que, afirmó, corresponde exclusivamente al titular del Poder Ejecutivo estatal.

Cuestionado sobre si Carlos "N" pudo haber realizado movimientos financieros sin informarle al gobernador, Ignacio evitó deslindarse directamente y respondió que no podía hablar por alguien más.

“Carlos pasó por aquí y yo les pido que las cuestiones de Carlos se las pregunten a él directamente. Yo no tengo problema en hablar, pero tampoco puedo hablar por alguien más”, declaró el exmandatario.

La declaración llamó la atención debido a que Carlos "N" permaneció durante los seis años de la administración estatal como secretario de Planeación y Finanzas y era considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del entonces gobernador.

Previamente, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima inhabilitó por cinco años a Carlos "N", ya que desde el 2023 fue denunciado formalmente por el Congreso del Estado, por presuntamente desviar 70 millones de pesos del Instituto de Pensiones de Colima.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que este caso representa un precedente histórico en Colima, al ser la primera ocasión en que un exmandatario estatal y un exintegrante del gabinete son vinculados a proceso por presuntos actos de corrupción derivados del ejercicio de la función pública.

JCS