Fin de semana largo: Guerrero supera 90% de ocupación hotelera

Con playas llenas y la llegada de cientos de visitantes, los principales destinos turísticos de Guerrero vivieron un exitoso fin de semana largo al registrar más de 90% de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los lugares preferidos por los viajeros.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Guerrero, en promedio la entidad reporta una ocupación general de 92.1%, reflejo de la alta demanda turística que se registra en los destinos del llamado Hogar del Sol.

Entre los lugares con mayor afluencia destaca Acapulco, que registra una ocupación promedio de 92.7%. Dentro del puerto sobresale la zona Dorada, con 98.4%, seguida de la zona Diamante con 85.9% y la Bahía Histórica con 87.5%, cifras que reflejan la confianza de los visitantes en este emblemático destino de playa.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo mantiene una alta demanda turística con 93.0% de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los destinos preferidos por los viajeros durante este periodo.

El Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón también registra una importante presencia de turistas al alcanzar 90.4% de ocupación, lo que confirma su atractivo cultural, histórico y arquitectónico.

En tanto, el municipio de La Unión, puerta de entrada a la región de la Costa Grande, reportó 86.7% de ocupación hotelera, acercándose a 90%.

Estos resultados reflejan el trabajo coordinado que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entre autoridades y prestadores de servicios turísticos.

AEROPUERTO DE TIJUANA SE MODERNIZA; ABRE RUTAS

El aeropuerto Internacional de Tijuana abrirá nuevas rutas y modernizará sus instalaciones, con una inversión de 40 mdp, afirmó la gobernadora de BC, Marina del Pilar.

Explicó que la inversión servirá para modernizar su sistema de aterrizaje y reducir cancelaciones por niebla y garantizar la operación en la temporada invernal. Añadió que con la aerolínea Volaris se acordó la apertura de rutas directas desde Tijuana y Mexicali hacia diversos destinos del país.

-Arturo Páramo

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