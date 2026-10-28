Figuras de la política despiden en redes sociales a Cuauhtémoc Cárdenas

A través de redes sociales, diferentes figuras de la política utilizan sus redes sociales para darle el último adiós al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este 28 de octubre a los 92 años de edad en la Ciudad de México.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de las y los Senadores Morena y presidente de la Jucopo, envío un abrazo solidario y fraterno a los familiares, amigos y compañeros de lucha del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

En un breve mensaje, destacó que “México pierde a un demócrata nacionalista”.

Me uno al pesar que envuelve a la familia Cárdenas Batel por el lamentable fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, agregó.

Por otra parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados lamentó profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien recordó como “un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana”.

Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen. Un abrazo solidario a Lázaro, Cuauhtémoc, Camila y a toda su familia. Descanse en paz”, resaltó.

Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro lamentó profundamente el deceso de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien calificó como un “hombre de gran vocación democrática cuyo trabajo fue decisivo en la evolución política de México”.

Envío mis condolencias a su familia y amigos, deseándoles una pronta resignación”, añadió.

Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI, también lamentó profundamente la uerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de quien dijo, fue “una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática de nuestro país”.

Mi solidaridad y más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Les deseo fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, agregó.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, resaltó que en México, ser Cardenista es estar del lado correcto de la historia.

En su cuenta de X destacó que “la historia del Siglo XX es la historia de Lázaro y Cuauhtémoc: la lucha por la igualdad económica y la igualdad política”.