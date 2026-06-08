Fiesta de XV años termina en bronca campal; pandillas arruinan el vals

Una riña entre presuntas pandillas desató el terror en una quinta que acogía un baile vallenato en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Aparentemente, el evento fue parte de una celebración de XV años a la cual asistieron decenas de personas, algunas sin tener invitación.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 7 de junio en esta propiedad situada en la calle Sección 68, en Lomas del Sol, que por cierto, fue suspendida por las autoridades.

Mientras un grupo musical amenizaba la noche, jóvenes que pertenecían a algunas pandillas llevaron sus problemas a altos niveles, desatando una pelea campal que implicó la intervención de los elementos de la Policía de Juárez, quienes pusieron orden en el lugar. Hasta el momento no ha sido posible descubrir si hubo personas lesionadas.

Para ello fue necesario el desalojo de las personas y el cierre de la quinta, que por medio de sus redes sociales publicó un aviso en donde informa la cancelación de los eventos programados para estos próximos días.

Buen día a todos nuestros clientes. Aviso: se cancelan eventos del día lunes 8, martes 9 y miércoles 10. Quinta suspendida por desorden público”, se informó.

Esta no es la primera vez que la zona metropolitana de Monterrey sufre un altercado de este tipo durante bailes vallenatos o colombianos. Si bien es importante no generalizar, señalando que la mayoría de estos eventos transcurren sin incidentes, sí existen casos en donde la situación se transforma y de ser una fiesta termina en un caos.

Uno de los casos recientes más conocidos se dio en abril de 2023 en la colonia Tierra y Libertad, en la zona norte de Monterrey. Aquí decenas de familias celebraban el aniversario de la colonia cuando se registró una agresión armada que dejó dos personas fallecidas y varias heridas.

En su momento, el equipo de ABC Noticias consultó en el lugar de los hechos a una de las participantes en la organización del evento identificada como Katia Rodríguez, quien explicó que la balacera ocurrió cuando el evento ya había terminado.

La balacera se registró en la calle Julio López en su cruce con la calle Emiliano Zapata, colonia Tierra y Libertad; de acuerdo al reporte emitido por la Agencia Estatal de Investigaciones, la llamada de emergencia se realizó a las 2:55 horas de la madrugada.