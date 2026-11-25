La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente al gobierno de España la extradición de Inés “N”, quien arribó a Madrid procedente de Estados Unidos, donde permaneció detenida por cuestiones migratorias.

La mujer, considerada prófuga de la justicia mexicana, cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, una por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como dos más por presunta defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con la dependencia federal, las autoridades estadunidenses autorizaron la deportación voluntaria de Inés “N” a territorio español, debido a que ingresó a Estados Unidos con un pasaporte expedido por ese país europeo.

Su llegada a Madrid se registró durante la madrugada del martes 24 de noviembre, a bordo de un vuelo comercial, situación que fue confirmada por la representación de la Fiscalía mexicana en la capital española.

Sin embargo, la reclamada no fue detenida por las autoridades de ese país, luego de que Interpol eliminó de sus registros la notificación roja que existía en su contra.

La FGR precisó que, en septiembre de 2025, solicitó al gobierno de Estados Unidos la detención provisional de Inés “N” con fines de extradición.

La representación de la Fiscalía General de la República en Madrid confirmó plenamente su llegada a territorio español.









Un año después, en septiembre de 2026, Interpol determinó retirar sus datos al considerar que su permanencia en los registros contravenía las disposiciones de su estatuto y del reglamento que regula el tratamiento de información.

Ante esta resolución, las autoridades mexicanas tramitaron una nueva notificación roja, cuya emisión fue rechazada por el organismo policial internacional en octubre pasado.

Tras confirmarse su traslado a territorio español, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la petición formal de extradición, sustentada en las disposiciones del tratado bilateral vigente entre México y España.

La institución aseguró que mantiene las acciones jurídicas necesarias para que Inés “N” comparezca ante los tribunales mexicanos y sean éstos los que determinen su situación legal.

La reclamada conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.