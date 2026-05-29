La FGR desmantela a “El Caballito”, una red millonaria de lavado de dinero y facturación falsa

Trabajos de inteligencia del Gobierno de México, lograron desmantelar la organización criminal denominada “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero y a la emisión de comprobantes fiscales falsos mediante una red de empresas fachada que operaba en diversas entidades del país.

Durante un mensaje dirigido a medios, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, señaló que para esta investigación se desplegó a 440 elementos para ejecutar investigaciones y cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila basados en trabajos de inteligencia financiera y fiscal.

Las labores de inteligencia permitieron identificar que la agrupación posiblemente operaba 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, cuyos domicilios fiscales se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenciaría un esquema estructurado de alcance interestatal.

El esquema era operado por personas físicas que, a través de despachos propios, diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal mediante la emisión de facturas por operaciones inexistentes.

Desarticulan red "facturera" vinculada a la delincuencia organizada. Especial

Para ello, constituían empresas fachada encargadas de generar comprobantes fiscales falsos, a través de los cuales ingresaban recursos económicos que posteriormente eran distribuidos con el objetivo de aparentar operaciones reales, disminuir cargas tributarias y reducir el pago de impuestos.

La FGR sostuvo que las empresas factureras canalizaban los recursos obtenidos hacia propietarios de compañías beneficiadas, lo que permitía mantener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas con afectaciones a la hacienda pública.

Hasta el momento, se han cumplimentado órdenes de aprehensión contra Michael N., Salvador N., Laura Belén N., Luis N., Manuel N., Hilda N., Monserrat N. y Lilian N., señalados como probables integrantes de la organización. La FGR identificó como posibles líderes a Michael N. y Salvador N.

Durante las diligencias también fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de diversas cantidades de moneda nacional y extranjera.

Entre los recursos decomisados se encuentran aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lara López destacó que el operativo incluyó agentes especializados en ejecución de cateos, seguridad perimetral, ministerios públicos federales, peritos en criminología, informática forense, fotografía, video y contabilidad forense, así como binomios caninos especializados.