Fortalecen transparencia de la Administración Pública Federal

En un esfuerzo por robustecer la rendición de cuentas y la eficiencia dentro de la Administración Pública Federal (APF), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encabezó una jornada intensiva de capacitación orientada a blindar los procesos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el aparato gubernamental.

La Subsecretaría de Buen Gobierno, en coordinación con la Unidad de Protección de Datos Personales y el Órgano Administrativo Desconcentrado Transparencia para el Pueblo, fue la encargada de impartir este programa.

El adiestramiento estuvo dirigido de manera estratégica a los titulares y enlaces de los Órganos Internos de Control (OIC), las Unidades de Responsabilidades y las Oficinas de Representación de diversas dependencias federales.

Durante la ceremonia de clausura, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, enfatizó que estas acciones no responden a esfuerzos aislados, sino que forman parte de una estrategia integral para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

La transparencia, la protección de los datos personales y el control interno, una de las funciones de los Órganos Internos de Control, no son temas aislados, sino que forman parte de una misma arquitectura institucional y de derechos orientada a mejorar la gestión pública, prevenir irregularidades, combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana”, puntualizó.

Para la funcionaria, la transformación de la gestión pública requiere una postura proactiva y compromiso ético por parte de los servidores públicos que operan como vigilantes del presupuesto y de la legalidad en el país.

El Buen Gobierno no se construye a partir de la inercia, sino de la capacidad, la responsabilidad, los valores y la prevención. Por eso, cada proceso que se ordena, cada riesgo que se previene y cada derecho que se protege contribuye a construir un gobierno más íntegro y cercano a la gente”, aseguró Buenrostro Sánchez.

Vigilancia y legalidad

El programa de capacitación proporcionó herramientas fundamentales para que los funcionarios puedan aplicar correctamente las disposiciones legales vigentes. La relevancia de este taller radica en el rol que juegan los OIC como instancias de vigilancia, prevención y fincamiento de responsabilidades administrativas.

Con los conocimientos adquiridos, se busca garantizar que las respuestas gubernamentales a las solicitudes de información ciudadana estén debidamente fundadas.

Asimismo, se busca asegurar que cualquier clasificación de información como reservada o confidencial atienda de forma estricta a las excepciones previstas en la ley, evitando la opacidad discrecional.

Con este ejercicio conjunto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la par de Transparencia para el Pueblo, consolidan una labor estratégica para transitar hacia una gestión pública federal más abierta, responsable y blindada contra las prácticas del pasado.