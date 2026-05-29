BYD destaca en Brand Health en México y acelera su consolidación

BYD continúa fortaleciendo su presencia en México al superar en tan solo 18 meses, el promedio de la industria automotriz nacional dentro del estudio Automotive Brand Health Rankings 2026, posicionándose por encima de diversas marcas con décadas de trayectoria en el mercado mexicano.

El resultado representa un avance relevante, considerando que el indicador de Brand Health es uno de los principales parámetros para medir el desempeño de una marca en la industria automotriz, al evaluar factores como la confianza del consumidor, la conexión emocional y la percepción de valor.

Estos elementos son considerados determinantes en la decisión de compra, la lealtad de los clientes y la capacidad de atraer nuevos consumidores, al convertirse en ventajas competitivas para aquellas marcas que logran consolidar una relación sólida con el mercado.

Confianza, conexión y valor: las claves del crecimiento

De acuerdo con el análisis, las marcas con un mejor desempeño en Brand Health suelen destacar por generar confianza entre los consumidores, un factor que influye directamente en la elección de compra y fortalece la disposición a invertir en productos percibidos como confiables y de alto valor.

Asimismo, la conexión emocional con la marca favorece la fidelización y recompra en un entorno automotriz cada vez más competitivo, mientras que una percepción positiva de valor acelera el crecimiento y posiciona a las compañías como opciones atractivas frente a nuevos consumidores.

En este contexto, el desempeño de BYD refleja una creciente consolidación en el mercado mexicano, no solo por su apuesta por la electromovilidad, sino también por la relación que ha comenzado a construir con los usuarios en el país.

Actualmente, la empresa reporta más de 140 mil vehículos circulando en México, una red superior a 100 distribuidores y una de las expansiones más aceleradas dentro de la industria automotriz reciente, elementos que han fortalecido su posicionamiento y ritmo de crecimiento.

Con ello, la marca busca demostrar que, en un periodo relativamente corto, es posible alcanzar niveles de reconocimiento y confianza que tradicionalmente requerían décadas de construcción dentro del sector.