Cae líder de petrofactureros que operaba con más de 40 empresas falsas

En el marco de las acciones emprendidas para frenar los delitos relacionados con hidrocarburos, autoridades federales ejecutaron cateos en cuatro inmuebles de Nuevo León, donde detuvieron a un presunto integrante de una estructura empresarial bajo investigación por simular operaciones en sectores estratégicos.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realizó las diligencias en propiedades ubicadas en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria

Los cateos fueron solicitados por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y autorizados por la autoridad judicial competente. Las acciones forman parte del seguimiento a investigaciones y detenciones efectuadas en semanas recientes, orientadas a debilitar una presunta organización delictiva relacionada con la simulación de actividades en los sectores logístico, energético y de transporte.

Durante los operativos fue detenido Jesús Ricardo Puente, quien se encontraba en posesión de un arma de fuego.

Jesús Ricardo Puente se encontraba en posesión de un arma de fuego. Especial

De acuerdo con las investigaciones federales, el detenido estaría vinculado con una red empresarial identificada como “Los Petrofactureros”, integrada por personas físicas y morales asociadas con más de 40 compañías presuntamente utilizadas para aparentar operaciones comerciales sin contar con infraestructura real para desarrollarlas.

En los inmuebles intervenidos, las autoridades aseguraron diversos bienes y equipos, entre ellos cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, unidades de volteo, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla y 62 contenedores cilíndricos.

Además, fueron asegurados inmuebles, así como un predio presuntamente utilizado como patio de maniobras y para actividades de trasvase, además de documentación y diversos objetos considerados relevantes para la investigación.

Las autoridades señalaron que parte de la documentación localizada tendría relación con al menos tres empresas bajo investigación por posibles delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las indagatorias continúan con el propósito de identificar responsabilidades y desarticular las estructuras financieras y operativas vinculadas con este tipo de ilícitos.