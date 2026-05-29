“¡Fondo, Fondo! Arman fiesta en Unidad Antisecuestros en Hidalgo (VIDEO)

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una investigación sobre la actuación del director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Manuel García Guzmán, tras la difusión de señalamientos relacionados con la presunta realización de una fiesta dentro de las instalaciones de esa corporación.

El encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, informó que el caso fue presentado ante el Órgano Interno de Control, instancia que ya desarrolla un procedimiento para determinar si existieron conductas que contravengan la normatividad institucional.

En entrevista, el funcionario confirmó que tuvo conocimiento de los hechos y señaló que, una vez concluida la investigación, se determinarán las responsabilidades correspondientes y las posibles sanciones administrativas.

Reproducir Investigan a Manuel García Guzmán, director de la Unidad Antisecuestro (UECS), por presuntamente armar una fiesta con alcohol, entretenimiento y balazos dentro de las oficinas oficiales.

Precisó que hasta el momento Manuel García Guzmán continúa en funciones, ya que cualquier decisión sobre su situación laboral dependerá de los resultados que emita el Órgano Interno de Control.

Los señalamientos surgieron luego de que, a través de publicaciones anónimas difundidas en redes sociales, se denunciara la presunta realización de un festejo en las instalaciones de la Unidad Antisecuestro. Según esas versiones, durante el evento habría habido consumo de bebidas alcohólicas, contratación de entretenimiento privado e incluso detonaciones de arma de fuego.

No obstante, Fernández Hasbun subrayó que dichos hechos aún no han sido corroborados oficialmente y forman parte de las investigaciones que actualmente se llevan a cabo.

El encargado del despacho destacó que la Procuraduría mantiene una política de apego a la legalidad y advirtió que no se permitirán acciones que vulneren las disposiciones internas de la institución.

Denuncias anónimas en redes sociales que señalan que las oficinas oficiales fueron usadas para un festejo. Especial

Asimismo, adelantó que durante la próxima semana podrían darse a conocer avances relevantes o una determinación preliminar sobre el caso, una vez que concluyan las diligencias en curso.

La investigación permanece abierta y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si existieron irregularidades y, en su caso, aplicar las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.