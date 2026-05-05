Otro acusado por EU que se va; Dámaso Castro solicita licencia como vicefiscal de Sinaloa

El vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo en la Fiscalía General del Estado, luego de la acusaciones hechas por las autoridades de Estados Unidos en su contra.

Su decisión se anunció a través de un comunicado, señalando que Castro Zaavedra tomaría su licencia a partir del martes 5 de mayo, y estaría a disposición de las autoridades competentes, en caso de ser requerido.

“Manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”, detalló la FGE.

Apenas este lunes, la misma dependencia había informado que Dámaso Castro Zaavedra seguiría desempeñándose en sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, dejando en claro que su remoción no correspondía a ninguna otra autoridad, incluyendo al Congreso del Estado.

El vicefiscal fue uno de los funcionarios señalados por las autoridades de Estados Unidos, de presuntos vínculos con Los Chapitos, de quien recibía unos 200 mil pesos mensuales de sobornos.

A cambio, este grupo criminal le pedía no actuar en contra de sus integrantes, únicamente de sus rivales, además de pedirle información sobre acciones de las autoridades, según las acusaciones de Estados Unidos.

Castro Zaavedra fue encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, tras la renuncia de la fiscal General Sara Bruna Quiñonez Estrada, en agosto de 2024, después de comprobar un montaje en la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado en la finca donde habría sido secuestrado Ismael El Mayo Zambada.

En aquel entonces participó en la convocatoria para selección de fiscal, pero el Congreso del Estado nombró a Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien lo ratificó de vicefiscal de FGE, donde se había desempeñado desde 2021.