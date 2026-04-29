Fiscalía de Sinaloa respalda a vicefiscal acusado de narcotráfico por EU

La Fiscalía General del Estado emitió una postura institucional sobre el respeto al debido proceso, después de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos en contra del vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra, y su relación con el Cártel de Sinaloa.

La autoridad señala que, cualquier solicitud relacionada con dichos señalamientos debe sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes, siendo competencia de la Fiscalía General de la República (FGR) determinar, con base en datos de prueba, la procedencia legal de las mismas.

“En México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”, advirtieron.

En el documento también señalan que toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional.

Dámaso Castro Saavedra es acusado de recibir aproximadamente 11 mil dólares estadunidenses mensuales de “Los Chapitos” por proteger a miembros de la organización de ser arrestados y de proporcionales informaciones sobre operaciones policiacas planeadas con apoyo de Estados Unidos.

Después de la destitución de la entonces fiscal general Sara Bruna Quiñonez, en agosto de 2024, al descubrirse un montaje en el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Castro Saavedra se registró para ocupar su puesto, sin embargo, el Congreso del Estado de Sinaloa optó por Claudia Zulema Sánchez Kondo y ésta lo nombró vicefiscal general de la FGE.

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JCS