“Ahorita me voy a subir a bañar”; micrófono abierto interrumpe sesión en San Lázaro

Un micrófono abierto interrumpió la conclusión de la sesión de la Comisión de Bienestar en San Lázaro.

Ahorita me voy a subir a bañar”.

La frase irrumpió en la transmisión justo cuando la presidenta de la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, Ana Karina Rojo Pimentel, se disponía a cerrar la sesión.

Primero se escuchó la voz de un hombre: “Coméntale, tiene dos minutos”.

Y enseguida, la respuesta de una mujer que dice “no, ahorita me voy a subir a bañar, para que veamos nuestros pendientes”.

La conversación provocó risas entre los participantes, mientras Rojo Pimentel intentaba identificar cuál de los legisladores había dejado abierto su micrófono.

La presidenta de la comisión pidió entonces al diputado priista Christian Mishel Castro que lo cerrara.

El legislador respondió que no era el suyo el micrófono que permanecía abierto.

Durante la Reunión Ordinaria de la Comisión del Bienestar, este miércoles, un diputado despistado que se encontraba conectado vía remota dejó abierto su micrófono por lo que se pudo escuchar en el sonido un “No, ahorita me voy a subir a bañar…”. 😳



Fue entonces que la diputada… pic.twitter.com/G7hmubcrv2 — Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) August 26, 2026

El episodio ocurrió al término de la 16 reunión ordinaria de la Comisión de Bienestar, en la que participaron 25 legisladores y legisladoras vía remota y dos de manera presencial.

Previamente, Rojo Pimentel había informado que la comisión sostendrá próximamente un encuentro con Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la Secretaría de Bienestar, en sustitución de Ariadna Montiel Reyes.

El objetivo, explicó, será revisar los pendientes y los temas que forman parte de la agenda de trabajo de la comisión con la nueva funcionaria.

Además, durante la sesión, los integrantes de la comisión desecharon una iniciativa presentada por la diputada panista Noemí Luna Ayala, que planteaba reformar los artículos 5, 29 y 31 de la Ley General de Desarrollo Social.

La propuesta buscaba ampliar la protección para grupos poblacionales y personas que enfrentan distintas situaciones de vulnerabilidad, entre ellas violencia social, desplazamiento forzado interno y migración.

Rojo Pimentel reconoció que la intención de la iniciativa era legítima; sin embargo, sostuvo que su contenido no resultaba técnicamente idóneo ni jurídicamente congruente con el marco normativo vigente.