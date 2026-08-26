García Harfuch confirma la detención de uno de los asesinos del influencer César Gastélum

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que fue detenido en Puebla, Jesús Alberto “N”, señalado como presunto responsable de participar en el asesinato del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, cometido el 4 del presente mes, en Culiacán, Sinaloa.

En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon contra la víctima”, indicó el funcionario.

En un mensaje en su cuenta de X, García Harfuch explicó que durante el operativo de captura ocurrió un enfrentamiento, en el que fue abatido uno de los acompañantes del presunto responsable de la muerte de Nolazco Gastélum.

El día de hoy, durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación de @SSPCMexico fueron agredidos por tres sujetos armados. Ante la agresión, nuestros compañeros actuaron con valor y determinación para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo.

Uno de los agresores perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”. En el lugar se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. Reconocemos especialmente la valentía, disciplina y compromiso de los compañeros de investigación que participaron en esta acción, y agradecemos el apoyo de @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @FiscaliaPuebla y al Gobernador @armentapuebla_”, escribió en su mensaje.

El titular de la SSPC, García Harfuch agregó que las investigaciones de este caso continúan y ofreció que no habrá impunidad en la muerte del creador de contenido sinaloense.

Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables. No habrá impunidad”, concluyó en su texto García Harfuch.

La noche del 4 de agosto Nolazco Gastélum se encontraba realizando una transmisión en vivo en sus redes sociales, acompañado de otras personas, cuando se acercaron a él dos hombres a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó a la víctima, para huir del lugar.