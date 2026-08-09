Caso Ruffo Appel: Dan prisión preventiva a Guadalupe “H”, apoderada legal de Ingemar

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Guadalupe “H”, representante legal de Ingemar S.A. de C.V., quedó bajo prisión preventiva tras una audiencia en la que fue señalada por su probable participación en delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía, la medida cautelar fue impuesta por su “probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada”.

La detención de Guadalupe “H” forma parte de las investigaciones que las autoridades federales mantienen en torno al caso relacionado con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

La mujer fue detenida durante el fin de semana en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como resultado de las investigaciones realizadas por la FGR contra operaciones presuntamente relacionadas con el contrabando de combustible.

Según la Fiscalía, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplieron una orden de aprehensión que existía en su contra.

La institución explicó que las acciones forman parte del seguimiento de las investigaciones destinadas a combatir el contrabando de combustible, recuperar posibles daños y evitar que este tipo de delitos quede impune.

La FGR capturó a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, acusada de integrar una red de contrabando de hidrocarburos. Especial

FGR señala operaciones irregulares con hidrocarburos

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República, Guadalupe “H” habría intervenido en operaciones de comercio exterior en las que presuntamente se declaraba una cantidad menor de hidrocarburos respecto de la que realmente era transportada.

La investigación también la señala por su presunta participación en la formalización de contratos relacionados con la distribución de combustible.

Además, habría realizado gestiones ante autoridades aduaneras cuando se detectaban mercancías consideradas irregulares.

Las autoridades también identificaron a Guadalupe “H” como una persona autorizada para firmar en cuentas bancarias vinculadas con la empresa, por lo que habría tenido participación en actividades relacionadas con la administración financiera.

Su papel dentro de Ingemar S.A. de C.V.

Las investigaciones describen a Guadalupe “H” con funciones relacionadas con la representación corporativa, administración financiera y ejecución de actos jurídicos dentro de la empresa.

La FGR sostiene que estas actividades forman parte de los elementos que serán analizados durante el proceso judicial para determinar su posible responsabilidad en los delitos que se le imputan.

La Fiscalía precisó que la imputación fue presentada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Durante la audiencia, la defensa de Guadalupe “H” solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

La FGR informó que “la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Guadalupe "N"”.

Como consecuencia de la determinación judicial, la mujer quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, mientras continúa el proceso para determinar su situación jurídica.

La prisión preventiva no implica por sí misma una sentencia condenatoria. La responsabilidad de la imputada deberá determinarse durante el procedimiento judicial, conforme avance la investigación y se desahoguen las pruebas correspondientes.