Vicente Fox se une a demanda para que Ernesto Ruffo acceda a prisión domiciliaria

A sus 84 años de edad, el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, emprende una de sus últimas batallas políticas: lograr que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, acceda a prisión domiciliaria y deje el penal de alta seguridad de El Altiplano.

El primer presidente panista junto con los partidos PAN y Somos México, se unió a la demanda para que Ruffo Appel sea excarcelado y goce de prisión preventiva en su domicilio, beneficio que le otorga la edad del acusado: 74 años.

En una inusual conferencia de prensa en la vía pública, en la esquina de Doctor Lucio Doctor Velazco, afuera de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, se vio a Fox sentado en un banco y con bastón durante la rueda de prensa.

Autor de la emblemática frase política: “Hoy, hoy, hoy”, el expresidente pidió la libertad de su compañero de la lucha política por la alternancia en el país.

Según nuestras propias leyes, merece llevar el proceso de juicio en casa, como tiene un ciudadano mexicano con la honra y con el prestigio que él tiene. No es un criminal, lo digo, insisto, y por eso exigimos que se le deje estar en casa para llevar a cabo este juicio.

No tienen madre a lo que le hicieron, no la tienen, por tenerlo recluido. Debe estar en su casa”, reiteró Fox.

En el acto público estuvo la hija del exgobernador de Baja California, Verónica Ruffo, quien compartió un mensaje de su padre desde el penal de Almoloya: “ya no hay república”, en referencia al proceso en su contra.

Ernesto Ruffo fue detenido en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La FGR lo señaló como presunto integrante de una red de huachicol fiscal, vinculada con la empresa Ingemar. Según la Fiscalía, el esquema habría causado un daño fiscal superior a 4 mil millones de pesos.

El acto de respaldo a Ernesto Ruffo, afuera de la representación de la FGR en la Ciudad de México, contó con la presencia de los dirigentes nacionales del PAN, Jorge Romero, y de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, así como de políticos como el senador Ricardo Anaya y el exsenador Juan Carlos Romero Hicks.