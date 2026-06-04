FGR asegura más de 25 toneladas de precursores para drogas químicas en Sonora

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) descubrieron una bodega utilizada por un grupo criminal donde tenían almacenados mil 40 costales con 25 mil 750 kilogramos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, en un predio rural cercano a Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, al sur de Sonora.

El Ministerio Público de la Federación informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación, luego de la ejecución de una orden de cateo efectuada por soldados del Ejército Mexicano, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera Interestatal, rumbo a la presa, en Esperanza, una comisaría perteneciente al municipio de Cajeme, Sonora.

En el lugar se almacenaban precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas Foto: Especial

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, el agente del Ministerio Público de la Federación integra los indicios encontrados en el inmueble y puestos a disposición de la FGR, los cuales son analizados por peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal, quienes determinarán el peso exacto y tipo de sustancias encontradas durante el operativo.

El aseguramiento consiste en tambos y bidones de diversas capacidades, mil 40 costales con 25 mil 750 kilos aproximadamente de sustancias, probablemente precursoras para la elaboración de drogas sintéticas, contenedores de diferentes tipos, materiales y capacidades, narcótico, congeladores, un compresor de aire, un vehículo tipo tractocamión y una cabina de tractocamión.

Lo asegurado, incluido el inmueble, está a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de los indicios para deslindar responsabilidades contra quién o quiénes hayan participado en la comisión de los hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley General de Salud.