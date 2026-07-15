FGR arresta a exagente federal por secuestro y millonario robo simulado

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jorge Iván Acuña Espinoza, exagente del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y robo calificado, cometidos en perjuicio de una mujer en el municipio de Colón, Querétaro.

El exservidor público fue ubicado y detenido en calles de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, luego de diversas labores de inteligencia, seguimiento e investigación de campo.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con las indagatorias, el 12 de junio de 2026 un grupo de personas ingresó a una empresa ubicada en el municipio de Colón, donde presuntamente se hicieron pasar por servidores públicos federales.

Los implicados habrían utilizado documentación apócrifa para simular la ejecución de un cateo y el cumplimiento de supuestas órdenes de aprehensión. Una vez dentro del inmueble, sometieron a los trabajadores y presuntamente se apoderaron de 800 mil pesos, además de diversos equipos de cómputo.

Durante los hechos, una mujer fue privada de la libertad y trasladada por distintos puntos de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México.

Ese mismo día, autoridades detuvieron en San Juan del Río, Querétaro, a José Ricardo Hernández Castillo, Jorge Brithwaldo Cruz López y Luis Soriano Morales, señalados por su probable intervención en el caso.

La víctima fue localizada y liberada alrededor de las 17:30 horas, como resultado de un operativo coordinado que también permitió la captura de Elizabeth Alejandra Vázquez Montaño, Adán Soule Romero, Roberto Gelover Valdez y Óscar Gabriel Hernández Castillo.

Durante las detenciones, las autoridades aseguraron documentos falsificados relacionados con el supuesto cateo y con una orden de aprehensión que, presuntamente, fueron utilizados para ingresar a la empresa y engañar a sus trabajadores.

La FGR señaló que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier delito, acto de corrupción, negligencia o irregularidad administrativa en la que participen servidores públicos federales, sin importar el cargo que desempeñen o hayan desempeñado dentro de la institución.