Marco Rubio encabezará reunión sobre “terrorismo político de extrema izquierda”

Sin que aún se conozca oficialmente la lista de países con representantes confirmados, este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezará la reunión ministerial sobre lo que se denomina “terrorismo político de extrema izquierda”, en la que destacará la importancia de profundizar en la cooperación entre las distintas naciones para “identificar la actividad violenta, desarticular la financiación del terrorismo, proteger las infraestructuras críticas y promover la acción colectiva contra una amenaza que no conoce fronteras”, señaló el Departamento de Estado en una declaración del portavoz Thomas Pigott, en la víspera del encuentro en Washington.

Añadió que la reunión ministerial contará con la participación de socios de todo el hemisferio occidental, Europa y Asia, sin embargo, no hizo pública la lista de naciones invitadas y confirmadas, aunque medios estadounidenses refirieron que se trataría de más de 60, incluyendo en el caso del continente americano: Brasil, Chile, Colombia y México, entre otros, sin que ninguno de ellos hubiera confirmado su asistencia.

“El evento se centrará en esta amenaza renovada para nuestras sociedades y fomentará una acción conjunta más firme para reforzar las defensas de primera línea y subsanar las lagunas que los terroristas siguen aprovechando”.

La agenda de esta reunión contempla una convocatoria a un mayor intercambio de inteligencia para detectar a estos movimientos, combatir su financiamiento, mayor cooperación judicial, protección de infraestructura crítica, como instalaciones de gobierno y de legislación, así como mantener de forma permanente la coordinación internacional contra dichas organizaciones consideradas extremistas.

El Departamento de Estado aseguró que el “terrorismo político de extrema izquierda” está resurgiendo, manifestándose en actos terroristas violentos en distintas partes del planeta que han sido subestimados por la comunidad internacional.

“No se trata de incidentes aislados. Reflejan una estrategia deliberada y motivada ideológicamente para desestabilizar las sociedades libres, atacando violentamente nuestros sistemas políticos y económicos, lo que incluye ataques contra ciudadanos particulares, funcionarios públicos, la policía y las fuerzas del orden, empresas e infraestructuras críticas en todo el mundo.

La oficina a cargo de Marco Rubio puso como ejemplo de “liderazgo” algunas de las acciones que la Casa Blanca ha emprendido en el último año contra estos grupos.

Desde noviembre pasado se ha designado a cuatro movimientos europeos: Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de la Clase Revolucionaria, como Organizaciones Terroristas Extranjeras, ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre los orígenes de su financiamiento.