Hallan en Coahuila a menores robados de guardería de NL; detienen al padre

Los dos menores de edad que fueron sustraídos de una guardería en Nuevo León por su padre, un hombre en situación de calle, fueron localizados en Coahuila.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que dio con el paradero de los menores, de identidad protegida con las iniciales K.K.F. y H.A.F.

La denuncia fue interpuesta por la madre de los menores.

La sustracción ocurrió el 14 de julio en una guardería del ayuntamiento de San Nicolás de los Garza.

“Se informa la localización en el estado de Coahuila”, precisó la autoridad.

Ambos menores tienen dos años de edad y son hijos de la mujer que presentó la denuncia. Los niños se encuentran, en apariencia, en buen estado de salud, a reserva del examen médico correspondiente.

En relación con los hechos, quedó detenido el hombre señalado por la sustracción y está en proceso la gestión de oficio para su traslado a Nuevo León.