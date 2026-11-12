Lomelí advierte intentos de injerencia estatal en universidades autónomas

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, advirtió sobre los intentos de algunos gobiernos estatales por intervenir en la vida interna de las universidades públicas y revertir los avances alcanzados en materia de autonomía.

“Eso sí nos habla de una tentación de varios gobiernos estatales por intervenir en las universidades y por revertir las conquistas que se han logrado en materia de autonomía universitaria”, afirmó.

Al referirse a los casos recientes que han puesto en discusión los límites de la intervención de los poderes estatales en las instituciones de educación superior, Lomelí destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero advirtió que la situación en Michoacán es motivo de preocupación.

“Hay avances que son muy importantes en la defensa de la autonomía, pero hay amenazas que son muy preocupantes, en particular la que se está viviendo en este momento en la Universidad Michoacana”, señaló.

En octubre, el Pleno de la SCJN concedió un amparo a la Universidad Autónoma de Nayarit contra diversas disposiciones de su Ley Orgánica que vulneraban su autogobierno. Entre ellas, las que permitían que el presidente del patronato, designado por el Congreso estatal a propuesta del gobernador, participara en el órgano encargado de conducir el proceso de elección de la Rectoría.

La Corte consideró que la intervención de una autoridad externa en ese procedimiento contravenía la autonomía universitaria, pues corresponde a la propia institución definir su organización interna y elegir a sus autoridades.

En contraste, en Michoacán el Congreso local aprobó a inicios de noviembre una reforma para que, por única ocasión, la próxima persona titular de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para el periodo 2027-2031, sea designada mediante la antigua Comisión de Rectoría, en lugar de aplicar el nuevo modelo de elección previsto para la sucesión.

La modificación legislativa provocó el rechazo de la ANUIES, que llamó a los poderes estatales a respetar la autonomía y el autogobierno de la institución.

Cuestionado sobre si la UNAM ha enfrentado intentos de injerencia de autoridades gubernamentales, Lomelí aseguró que actualmente existe una buena relación con el gobierno federal y los gobiernos locales. No señaló presiones concretas contra la Universidad Nacional.

En cambio, identificó las restricciones presupuestales como una limitación para el crecimiento de las instituciones de educación superior.

El rector aseguró que la UNAM cuenta con recursos para cumplir sus compromisos financieros, aunque reconoció que disponer de un presupuesto mayor permitiría ampliar sus capacidades en investigación y docencia, así como fortalecer la infraestructura y los programas de posgrado.

“Podríamos hacer más si tuviéramos más recursos para la investigación y para la docencia”, sostuvo.

Por ello, planteó la necesidad de construir una política de Estado de largo plazo que garantice financiamiento suficiente para la educación superior, acompañado de mecanismos claros de rendición de cuentas.

La transparencia en el ejercicio de los recursos, puntualizó, no está reñida con la autonomía universitaria.