Piden senadores capacitar peritos para sancionar maltrato animal en el país

Senadores del PRI pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales, Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), gobiernos de las entidades federativas y municipios fortalecer la capacitación de peritos para sancionar el maltrato animal.

En este sentido, los senadores llamaron a la profesionalización y especialización del personal ministerial, policial, pericial, de inspección y administrativo encargado de la atención, investigación y persecución de los actos de maltrato y crueldad animal.

Con ello se busca garantizar la adecuada integración de las investigaciones de estas conductas y la protección inmediata de los animales afectados.

En un punto de acuerdo que presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, destacaron que las 32 entidades federativas cuentan con disposiciones específicas en sus códigos penales y leyes locales de protección animal, que sancionan diversas conductas constitutivas de maltrato y crueldad animal.

Sin embargo, señalaron en la propuesta que la existencia de un marco jurídico cada vez más robusto no ha sido suficiente para garantizar una aplicación homogénea, oportuna y eficaz de la legislación vigente en la materia en todo el territorio nacional.

Dijeron que entre los principales obstáculos para enfrentar el maltrato de animales está la ausencia de protocolos homologados de actuación, la insuficiente capacitación del personal ministerial policial y administrativo, la limitada disponibilidad de médicos veterinarios especializados en medicina forense veterinaria.

Además de la falta de criterios técnicos uniformes para la preservación de indicios y la integración de carpetas de investigación; así como la insuficiente coordinación entre las autoridades ambientales, ministeriales, policiales y municipales.

Señalaron hechos registrados en distintas entidades federativas como el envenenamiento masivo de animales, abandono, peleas clandestinas, lesiones intencionales y actos de extrema crueldad, que también han revelado la necesidad de fortalecer la respuesta institucional.

También pidieron que se fortalezca la coordinación institucional e implementen protocolos homologados de actuación para la prevención, atención, rescate, aseguramiento, valoración médico-veterinaria, resguardo, investigación y seguimiento de los casos de maltrato y crueldad animal.