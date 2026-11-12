Ariadna Montiel pide comisión para investigar elección 2006: “no buscamos venganza”

“No buscamos venganza, buscamos verdad y justicia”, afirmó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, al solicitar ante la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral de 2006, que llevó al panista Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República en 20006.

Lo nuestro no es la venganza. Lo nuestro es la verdad y fortalecer el proceso democrático”, insistió al tiempo que reconoció que la creación de esta “Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para Investigar el Fraude Electoral de 2006”, es un tema político, afirmó.

A dos décadas de aquella elección presidencial, que enfrentó a Andrés Manuel López Obrador con Calderón y cuyo resultado fue impugnado por la izquierda, Montiel Reyes aclaró que no pretende llevar el caso a los tribunales ni buscar responsabilidades penales, sino reconstruir los hechos y establecer antecedentes que permitan evitar que se repitan prácticas que, a juicio de su partido, “vulneraron la democracia”.

Nosotros nos abocamos a la ruta política. Lo nuestro no es la venganza. Lo nuestro es la verdad y fortalecer el proceso democrático. ¿Qué esperamos de la creación de esta comisión? Que se esclarezca y que quede claro quiénes intervinieron desde el poder, pero también desde las instituciones, desde el entonces IFE, desde el árbitro electoral”, sostuvo.

Acompañada por el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, así como de legisladores morenistas federales y locales, Montiel Reyes insistió en que no se trata de un asunto agotado, pese a que el proceso electoral de 2006 concluyó hace dos décadas y sus controversias fueron atendidas por las autoridades electorales de aquel momento.

El caso no está cerrado y el que lo abrió fue Vicente Fox, cosa que le agradecemos”, afirmó, al referirse a las recientes declaraciones del expresidente panista, quien reconoció su intervención en aquella contienda y su interés en que el candidato de Acción Nacional ganara la elección.

Esas declaraciones constituyen elementos nuevos para retomar la discusión pública, dijo.

Incluso señaló al presidente del entonces Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, a quien responsabilizó políticamente por su actuación durante el proceso.

Recordó que el propio Ugalde “ha relatado en libros y entrevistas que su llegada al organismo electoral estuvo vinculada con la intervención de Elba Esther Gordillo”, entonces diputada federal, y que recibió presiones del gobierno de Vicente Fox.

Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, insisto, para la no repetición. Para nosotros lo central es lo político, no buscamos la venganza, no buscamos la judicialización de este caso, sino que el proceso democrático tenga cada vez más fortalezas”, puntualizó.

La propuesta contempla que la comisión lleve por nombre “Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para Investigar el Fraude Electoral de 2006” y que su participación sea honorífica, sin presupuesto adicional ni contratación de personal, precisó Ariadna Montiel.

La dirigente rechazó que la iniciativa “sea un distractor” frente a la crisis desatada en su partido por el caso Guadalupe Taddei, que renunció al INE, en medio de acusaciones de presuntos actos de corrupción, malversación de fondos por más de mil 800 millones de pesos y conflictos de interés.

Quienes dicen que por qué traemos esta discusión, que es algo del pasado, se equivocan. La democracia siempre es un tema del pueblo. Hoy tenemos un pueblo consciente, un pueblo informado y esta relación de debate permanente tiene que ver con abrir la discusión al pueblo de México. No es un distractor, es una acción de justicia, de verdad y de democracia”, argumentó.

Ante los cuestionamientos sobre por qué Morena impulsa ahora una investigación, 20 años después de los comicios y cuando el resultado electoral ya fue calificado por las autoridades correspondientes, Ariadna Montiel respondió que las declaraciones de Fox modificaron el escenario político.

En una entrevista, en días pasados el exmandatario afirmó que “hizo ganar a Calderón para garantizar que la Presidencia permaneciera en manos de su partido”.

Posteriormente sostuvo que intervino políticamente en el proceso, aunque rechazó haber cometido fraude o violado la ley electoral.

Hoy tenemos pruebas supervenientes, dirían los abogados, con la declaración del presidente Fox. Me parece que es muy oportuno que sigamos pidiendo la verdad, para que el proceso democrático siga avanzando y nunca haya un retroceso”, recalcó Montiel.

Cuestionada respecto a si la creación de esta Comisión de la verdad, podría abrir la puerta a que se habiliten otras comisiones, entre ellas, una contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta de Morena dijo que cada petición deberá ser valorada por los diputados y que corresponde al Pleno decidir sobre su procedencia.

Monreal: Morena tiene los votos para aprobarla

La solicitud para crear dicha comisión será presentada formalmente el próximo lunes ante la Junta de Coordinación Política, donde se discutirá la integración de la comisión y se buscará que participen todas las fuerzas políticas, adelantó Ricardo Monreal.

Vamos a proceder a plantearlo en la Junta y lo votaremos por mayoría en los próximos días", dijo.

Monreal advirtió que, a pesar de que buscará el respaldo de todos los grupos parlamentarios, los partidos de la oposición la rechazan, Morena cuenta con la mayoría para crear dicha comisión.

Esta es una decisión del grupo parlamentario, lo que decide el grupo parlamentario. Pero si no acompaña algún grupo de oposición, lo lamentamos mucho. Ojalá nos acompañen para que todos conozcamos la verdad. Si no acompaña un partido, es su voluntad y su autonomía y nosotros no cuestionaremos una decisión de ellos”, puntualizó.

Explicó que la comisión podrá solicitar información y revisar documentos relacionados con los acontecimientos de 2006, así como indagar sobre quienes tuvieron participación en el proceso electoral.

Yo tengo mucha claridad en esto y siempre he pensado que la verdad ayuda a la justicia. Vamos a ver, todavía falta el planteamiento, la discusión en la Junta y luego en el pleno (...) siempre expresé con convicción y vehemencia que había fraude. Hubo fraude. Incluso escribí un libro”, señaló.

Por último, afirmó que los trabajos de investigación no representarán un gasto extraordinario para la Cámara de Diputados, “pues se utilizarán las instalaciones y los recursos humanos disponibles, y la participación de sus integrantes será honorífica”, dijo.