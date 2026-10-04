Fernando Chico Pardo: un estratega tras el timón de Banamex

El mapa financiero e industrial de México tiene en Fernando Chico Pardo a uno de sus arquitectos más constantes, disciplinados y de mayor perfil estratégico. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración de Negocios por la afamada Kellogg School of Management de Northwestern University, Chico Pardo ha construido a lo largo de más de cuatro décadas una trayectoria caracterizada por la visión global, la solidez operativa y una notable capacidad para concretar transacciones de alto impacto en el desarrollo económico del país.

Su camino en el sector bancario y bursátil dio pasos decisivos tras sus primeros años en Wall Street. En 1982 fundó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa en la que se desempeñó como socio y director general durante una década.

Tras la fusión de la firma con Inbursa en 1992, asumió la Dirección General de Grupo Financiero Inbursa, responsabilidad que mantuvo hasta 1997.

Ese mismo año marcó el inicio de una nueva etapa institucional con la creación de Promecap, firma pionera de capital privado en México de la cual es presidente y director general.

Dedicada a la inversión en empresas nacionales, la plataforma administra actualmente activos que superan los 5,000 millones de dólares.

Su visión para identificar activos estratégicos de infraestructura lo llevó en 2003 a adquirir la participación de control de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). Desde la Presidencia Ejecutiva del Consejo de Administración, Chico Pardo impulsa la operación de nueve terminales aéreas en la región sureste de México, incluida la de Cancún, seis en Colombia y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.

Asur cotiza tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la Bolsa de Nueva York, con una atención anual que sobrepasa los 70 millones de pasajeros.

La diversificación de sus inversiones incluye el ámbito portuario y turístico. Desde 2014 destaca como el mayor accionista individual de Carrix, la operadora privada de puertos más grande del continente americano.

De igual forma, impulsó dos plataformas hoteleras que administran más de 9,000 habitaciones en el segmento de lujo todo incluido y 3,000 adicionales en ultra lujo, en alianza con marcas como Four Seasons, Rosewood, Hyatt y One & Only.

Su experiencia en el gobierno corporativo abarca participaciones directas en los consejos de administración de firmas como Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.

La apuesta personal por el banco emblemático

El 15 de diciembre del año pasado se concretó el hito más reciente en su trayectoria financiera. Citi cerró con éxito la venta de 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex a Fernando Chico Pardo.

La operación, anunciada previamente en septiembre, obtuvo oportunamente todas las autorizaciones de los organismos reguladores y de competencia en México.

Con el cierre de la transacción, el empresario asumió la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

Para Chico Pardo “éste es el inicio de mi camino como el accionista individual privado más grande de Banamex. Es más que un compromiso financiero, es profundamente personal. Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijos, asegurando que Banamex se mantenga como pilar del futuro de México”.

Ejes de una nueva era institucional

En la reunión plenaria de Consejos Consultivos de la institución celebrada en marzo pasado, Chico Pardo presentó las cinco prioridades estratégicas que marcan el rumbo del banco mexicano en este año de transición de directiva.

La apuesta central es posicionar a la institución como el banco líder en plataformas digitales, mediante la creación de un equipo especializado respaldado por asesores externos.

Además, dijo que la conclusión del acuerdo de no competencia permite reactivar y reconstruir divisiones clave, entre las que destaca la Banca Corporativa y de Inversión.

También destacó como tarea urgente concretar la separación operativa frente a Citi durante el presente ejercicio de transición. Así como fortalecer la cultura organizacional con un enfoque absoluto en la satisfacción del usuario, orientado a consolidar al banco como la principal opción del país.

En cuanto al impacto social y riqueza cultural, se manifestó por ampliar la cobertura, calidad y número de beneficiarios de sus programas sociales, además de difundir el acervo cultural que resguarda la institución.

El compromiso con el entorno económico nacional queda plasmado en la visión con la que el empresario encabeza este nuevo periodo: “queremos que México crezca y estamos muy comprometidos a ampliar el crédito y hacer nuevos negocios para que así suceda”.

Liderazgo global y filantropía

La proyección de Chico Pardo trasciende los negocios e integra una presencia activa en organismos internacionales, instituciones educativas y causas de desarrollo social.

Por más de una década integró el Comité de Inversiones del fondo de pensión del personal de las Naciones Unidas y participó como fundador de la Iniciativa del Pacto Mundial de la ONU.

En el ámbito universitario, presidió el Patronato de la Universidad Iberoamericana entre 2005 y 2014, institución donde hoy integra el máximo órgano de gobierno (UIAC).

Asimismo, desde 2020 forma parte del Patronato de Northwestern University en calidad de Life Trustee y se desempeña como miembro del Consejo Consultivo Global de Kellogg School of Management.

Su labor diplomática y de cooperación internacional incluye la presidencia del Capítulo México de la Légion d’Honneur Française y la copresidencia del Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

Paralelamente, el empresario mantiene un compromiso constante en organizaciones sin fines de lucro enfocadas en el impulso a la educación, la salud, la protección ambiental, el periodismo y las artes.