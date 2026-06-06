Gobierno federal realiza Ferias de Paz en Guerrero, Jalisco y Nuevo León

Como parte de la estrategia Atención a las Causas, el Gobierno de México llevó a cabo esta semana Ferias de Paz en los municipios de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; Tlaquepaque, Jalisco; y Escobedo, Nuevo León, con el objetivo de acercar programas, trámites y servicios a la población.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que estas acciones se realizan en coordinación con distintas dependencias federales y gobiernos locales, como parte de los esfuerzos para contribuir a garantizar derechos vinculados con la educación, salud, trabajo, deporte y cultura.

Excélsior / Segob

Las Ferias de Paz forman parte de una política pública orientada a atender las causas que generan violencia, mediante la presencia institucional en comunidades prioritarias, la recuperación del tejido social y el acceso directo de la ciudadanía a servicios públicos.

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De acuerdo con reportes previos de la Secretaría de Gobernación, la estrategia Atención a las Causas incluye visitas casa por casa, jornadas comunitarias, recuperación de espacios públicos, instalación de Comités de Paz y acciones dirigidas principalmente a jóvenes y familias.

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Con estas ferias, el Gobierno federal busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y acercar soluciones a las comunidades, bajo una visión preventiva y social de la seguridad.