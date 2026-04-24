Capturan a extorsionadores que amenazaron a tianguistas en Iztapalapa

Cuatro sujetos fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya que fueron acusados de extorsionar a comerciantes en la capital del país, así como en el Estado de México, por lo que todos ellos fueron ingresados a cárceles capitalinas.

La SSC detalló que las detenciones se llevaron a cabo entre el 20 y el 24 de abril en contra de los hombres, quienes exigieron dinero a comerciantes en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, así como en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

Los trabajos de investigación e inteligencia permitieron acreditar la participación de dos de ellos en la extorsión contra tianguistas en la alcaldía Iztapalapa, por lo que una vez que se consiguieron las órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada, ésta se llevó a cabo dentro del Reclusorio Oriente.

A los detenidos de 36 y 27 años de edad se les notificó del mandato judicial, les informaron sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad que los requiere”.

En otro caso de extorsión, denunciado en alcaldía Gustavo A. Madero, las víctimas denunciaron que un grupo de personas, quienes dijeron formar parte de una organización delictiva, les exigieron dinero para que pudieran continuar con sus actividades sin ningún problema.

Los efectivos ubicaron la zona de movilidad de uno de los probables implicados en la colonia Ampliación Buenavista Segunda, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México; el 23 de abril, con los apoyos correspondientes de autoridades estatales y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, interceptaron y detuvieron a un sujeto”.

Aseguran drogas y vehículo

La última detención se realizó el 24 de abril en la colonia Campo Militar Marte, de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, el detenido fue acusado de exigir una suma de dinero a un comerciante, el 13 de marzo, para permitirle laborar en su local y no causarle daño.

Al momento de su captura, lo uniformados le aseguraron drogas: 41 dosis de posible marihuana, 20 bolsitas de plástico con un polvo blanco, 20 envoltorios de papel de color amarillo, una ampolleta con probable fentanilo.

La SSC detalló que las detenciones se llevaron a cabo entre el 20 y el 24 de abril Foto: SSC

También se aseguró un vehículo negro y dinero en efectivo, tras darle a conocer sus derechos, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal.

Finalmente, la SSC afirmó que todos los días se refuerza la lucha contra ese delito, como lo marcan los lineamientos del "Pacto Contra la Extorsión", recordó a la población que al número 089 o línea directa 55 5036 3301 se pueden denunciar casos de extorsión.

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