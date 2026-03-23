Fenómeno migratorio aumenta casos de tuberculosis; se reportan más de 3 mil 400 casos

Lejos de parecer una enfermedad del pasado, México llega al Día Mundial de la tuberculosis -que se conmemora el 24 de marzo- con 3 mil 422 casos confirmados.

Se trata de un padecimiento que ha repuntado en nuestro país ya que 2025 cerró con 21 mil 291 contagios, de acuerdo a los últimos datos de la Secretaría de Salud.

El fenómeno migratorio en los estados fronterizos y la caída en los esquemas de vacunación tras la pandemia de covid-19, son algunos de los factores que han ocasionado un mayor número de pacientes, informó a Excélsior, Jorge Tanaka, director de investigación clínica de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Añadió que la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública, especialmente en países como México, donde existen poblaciones de alto riesgo, sobre todo en los estados que son cruces fronterizos.

La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública. Cuartoscuro

El especialista de la AMIIF expuso que detener la transmisión de la tuberculosis debe ser una prioridad porque tan solo en 2024, se estima que en nuestro país, más de 2 mil 200 personas fallecieron a consecuencia de esta infección respiratoria.

“No han disminuido los casos de tuberculosis. De hecho de un año a otro han aumentado. Toda la república tiene casos de tuberculosis, pero se presentan sobre todo en los estados donde hay mayor migración, ya que la misma migración con frecuencia produce más hacinamiento y por tanto aumentan las probabilidades de tener contacto con una persona que tenga tuberculosis.

Estamos hablando principalmente de los estados del norte y del sur, que son utilizados para cruzar por nuestro país hacia Estados Unidos. Aunque tenemos los casos de Baja California y Jalisco, que no están en el norte, pero también concentran una alta actividad de casos de tuberculosis, así como Veracruz y Guerrero. Y en el sureste, Chiapas y Tabasco”, señaló Jorge Tanaka.

Otro factor que ha incrementado los contagios de tuberculosis, que dijo, es una infección que se puede presentar a cualquier edad, es la falta de vacunación, ya que para prevenir esta enfermedad respiratoria es necesario aplicar la vacuna BCG (bacilo de Calmette-Guérin) durante la primera semana del nacimiento, como una dosis única que protege para toda la vida. Por lo cual, exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación.

Es una vacuna que ha sido bastante útil en cien años ya que ha hecho que disminuyan los casos de tuberculosis grave. La vacunación se recomienda en el nacimiento y hasta los 14 años de edad para que exista protección contra esta enfermedad”, explicó.

Otro factor que ha incrementado los contagios de tuberculosis, que dijo, es una infección que se puede presentar a cualquier edad, es la falta de vacunación. Cuartoscuro

Estados con más contagios de tuberculosis

Aunque en los tres primeros meses del año, las 32 entidades del país han reportado contagios, -acumulamdo un total de 3 mil 422-, la Secretaría de Salud, informó que los 5 estados con más pacientes de tuberculosis -la mayoría hombres- son los siguientes:

Síntomas de la tuberculosis:

Baja California: 330 contagios.

Baja California: 330 contagios. Veracruz: 324.

Nuevo León: 268.

Chiapas: 266.

Tamaulipas: 216.

La Secretaría de Salud informó que la tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa y sistémica que afecta en su mayoría al sistema respiratorio.

Los síntomas más frecuentes son:

Fiebre o febrícula.

Fiebre o febrícula. Tos con expectoración por más de dos semanas.

Pérdida de peso.

Anorexia e hiporexia.

Presencia de adenopatías.

Presencia de flemas y/o sangre en la expectoración.

Dificultad respiratoria.

Dolor de pecho o de espalda.

La autoridad sanitaria señaló que el mecanismo más frecuente de transmisión es la vía aérea, es decir, cuando un paciente con la enfermedad tose o estornuda, puede contagiar a otra persona expuesta de manera cercana y que tiene susceptibilidad para enfermar.

La tuberculosis es curable, apegándose a un estricto tratamiento de antibióticos que dura al menos 6 meses y que debe ser supervisado por un médico.

fdm