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Feministas temen que Senado ignore sus propuestas tras mesas de diálogo

Colectivos denuncian que la propuesta actual para la ley contra el feminicidio reduce la existencia de la mujer a una “autopercepción”

Por: Leticia Robles de la Rosa

Los grupos que participaron en los debates sobre la iniciativa expresaron su desacuerdo con el proyecto sobre feminicidio por medio de un mensaje escrito.
Los grupos que participaron en los debates sobre la iniciativa expresaron su desacuerdo con el proyecto sobre feminicidio por medio de un mensaje escrito.Especial

A unos días de conocerse el proyecto de dictamen de la primera ley que combatirá el feminicidio, grupos feministas expresaron su temor de que el Senado ignore las propuestas expresadas en las mesas de diálogo.

Mediante un escrito, los grupos advirtieron que la iniciativa “destruye todo el andamiaje conceptual, jurídico y las razones sobre las cuales se fundamenta el feminicidio. No reconocer la discriminación, sometimiento y violencia que vivimos las mujeres por el solo hecho de serlo, es el mayor retraso de los derechos de las mujeres en el último siglo".

Previo a una protesta que tienen programada para este martes afuera del Senado, las feministas también acusan que el proyecto 

“induce al feminicidio simbólico de las mujeres, porque borra la existencia real, biológica y jurídica de la categoría de sexo. Su terminología utilizada vacía de sentido el bien jurídico, elimina el sujeto protegido (las mujeres) y modifica el tipo penal".

La semana pasada, el presidente de la comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, informó que se mantenía el diálogo con los colectivos de mujeres y que había desacuerdos en temas como la definición del feminicidio.

El escrito que circularon ayer indica que la nueva ley 

incluye la definición de mujer (artículo 6, fracción VIII) como: ‘toda persona que se identifique como mujer’, manipulando el término persona y reduciendo la existencia de la mujer a una ‘autopercepción’. Mujer es una sola categoría, correspondiente al sexo femenino, por lo que no hay diversidad de mujeres".

La definición de mujer contenida en la iniciativa tiene como consecuencia un feminicidio simbólico, porque elimina jurídicamente a las mujeres en razón de sexo". Y añaden que "es inadmisible que el Poder Ejecutivo quiera adjudicar a las mujeres las reivindicaciones de otros grupos discriminados, borrándonos como sujeto propio y en menoscabo de nuestros derechos. Resulta inconstitucional y antidemocrático que las demandas de un grupo se legitimen a través de la eliminación sistemática de los derechos humanos reconocidos de más de la mitad de la población".

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