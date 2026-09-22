Feministas temen que Senado ignore sus propuestas tras mesas de diálogo

A unos días de conocerse el proyecto de dictamen de la primera ley que combatirá el feminicidio, grupos feministas expresaron su temor de que el Senado ignore las propuestas expresadas en las mesas de diálogo.

Mediante un escrito, los grupos advirtieron que la iniciativa “destruye todo el andamiaje conceptual, jurídico y las razones sobre las cuales se fundamenta el feminicidio. No reconocer la discriminación, sometimiento y violencia que vivimos las mujeres por el solo hecho de serlo, es el mayor retraso de los derechos de las mujeres en el último siglo".

Previo a una protesta que tienen programada para este martes afuera del Senado, las feministas también acusan que el proyecto

“induce al feminicidio simbólico de las mujeres, porque borra la existencia real, biológica y jurídica de la categoría de sexo. Su terminología utilizada vacía de sentido el bien jurídico, elimina el sujeto protegido (las mujeres) y modifica el tipo penal".

La semana pasada, el presidente de la comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, informó que se mantenía el diálogo con los colectivos de mujeres y que había desacuerdos en temas como la definición del feminicidio.

El escrito que circularon ayer indica que la nueva ley

incluye la definición de mujer (artículo 6, fracción VIII) como: ‘toda persona que se identifique como mujer’, manipulando el término persona y reduciendo la existencia de la mujer a una ‘autopercepción’. Mujer es una sola categoría, correspondiente al sexo femenino, por lo que no hay diversidad de mujeres".