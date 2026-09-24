Reinicia Chihuahua exportación de ganado

Luego del prolongado cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano, ganaderos chihuahuenses reiniciaron este jueves el cruce de las primeras 750 cabezas de ganado.

Este 24 de septiembre se reanudó la exportación de ganado en pie de Chihuahua hacia Estados Unidos por el puerto fronterizo San Jerónimo-Santa Teresa, luego de las restricciones implementadas a raíz de la contingencia sanitaria por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

El primer embarque fue vigilado por autoridades y representantes del sector ganadero, entre ellos Gabriel Ayala, responsable de la dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); el secretario de Desarrollo Rural (SDR), Mauro Parada Muñoz, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos.

El cruce inició con un flujo de 750 animales, con la expectativa de que esta capacidad pueda incrementarse de manera gradual conforme avance la operación y se evalúe el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

Se espera seguir en aumento semana a semana para colocar todo el ganado que se produce en el estado de Chihuahua.

El sector ganadero contempla como objetivo alcanzar la exportación de alrededor de 100 mil animales hacia Estados Unidos, lo que representaría una oportunidad para fortalecer la comercialización del ganado producido en la entidad.

Para esta primera etapa de operación en San Jerónimo, se cuenta con 17 médicos veterinarios que realizan labores de preinspección y cuatro binomios caninos, como parte de las medidas de revisión sanitaria establecidas para el ingreso y salida del ganado.