Senadores priorizarán la aprobación de 4 reformas en septiembre

Hasta la cuarta semana de septiembre, el Senado procesará en el pleno un paquete de cuatro reformas: la constitucional para prohibir que personas con doble nacionalidad puedan ser presidentes de la República, la de combate y prevención del feminicidio, la que permitirá a la Sedena y la Marina palomear las inversiones extranjeras, así como la relacionada con la propiedad industrial.

“Estamos por concluir las mesas que van a enriquecer la dictaminación en materia de la prevención y sanción en materia de feminicidio”, adelantó ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier.

Mier precisó, además, que las comisiones unidas de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera van avanzados en el procesamiento de las propuestas vertidas en la mesa de discusión con organizaciones de mujeres, a fin de hacer los cambios que solicitan.

El 29 de julio, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, anunció que del 25 al 30 de agosto se iba a elaborar el dictamen por parte de las comisiones unidas de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera, para que pueda ser analizado por todos sus integrantes.

Sin embargo, no se cumplió ese primer objetivo y será en dos o tres semanas más cuando se cuente con el dictamen para el concimiento de los integrantes de las tres comisiones.

La iniciativa presidencial propone castigar con un mínimo de 50 y un máximo de 70 años a quien cometa feminicidio y contiene 19 agravantes que llevan la pena máxima hasta 105 años de prisión.

Algunos puntos han sido cuestionados por organizaciones feministas, como decir que se considerará mujer a toda persona que se asuma como tal, además de mantener el criterio de que, si no puede comprobarse que se trata de un feminicidio, el crimen se investigará como homicidio.

A su vez, la iniciativa en materia de inversión extranjera establece que por primera vez las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana federal participarán en la autorización de inversiones extranjeras en los sectores energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa, inteligencia artificial, robótica, semiconductores y ciberseguridad, entre otros, por razones de seguridad nacional.

Mier informó que el Senado esperará la minuta de reforma en materia de doble nacionalidad, que aplicará a quienes pretendan ser candidatos a la presidencia y deberán a renunciar a una nacionalidad extranjera, si es el caso.