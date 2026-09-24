Cae 'El Niño', jefe de plaza del Cártel del Pacífico en Puerto Peñasco

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional capturaron a Ernesto Enrique 'N', alias El Niño, presunto jefe de plaza del Cártel del Pacífico (CDP), en Puerto Peñasco, Sonora, como resultado del intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos, y de trabajos de Inteligencia Militar Central.

La dependencia informó, este jueves, que El Niño cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo.

Ernesto Enrique 'N' fue detenido el miércoles 23 de septiembre, junto con otra persona, por personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), durante una operación de precisión en Mexicali, Baja California, se indicó.

De acuerdo con las investigaciones de Inteligencia Militar Central, El Niño es el presunto jefe de plaza del CDP, facción Los Mayos, en Puerto Peñasco; además de tener presencia en los municipios de Mexicali y en Los Mochis, Sinaloa.

Se estableció que es responsable del tráfico de drogas y armas entre México y los Estados Unidos, y colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José 'N' (a) El Ruso, jefe del grupo delictivo “Los Rusos”, perteneciente al CDP.

La Defensa detalló que, al momento de su detención, Ernesto Enrique 'N' tenía en su poder droga, armamento y diversas municiones, por lo que junto con su presunto cómplice, fue puesto a disposición de la FGR en Mexicali, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes.