Liz Salgado pide reforzar Compra Segura ante riesgos en la compraventa de vehículos usados

•⁠ ⁠Entre enero y julio de 2025, la SSC detuvo a 40 personas relacionadas con robos durante operaciones de compraventa originadas en redes sociales.

•⁠ ⁠“Detrás de cada compraventa está el patrimonio de una persona o de una familia, y protegerlo también es responsabilidad de las instituciones”, señaló.

La Diputada panista Liz Salgado propuso reforzar la difusión y cobertura del programa Compra Segura, ante los riesgos de fraude, robo y agresiones que pueden enfrentar las personas durante la compraventa de vehículos usados, particularmente cuando las operaciones se originan a través de redes sociales o plataformas digitales, pues hasta 83% de las operaciones se originan de esta forma.

Al presentar un Punto de Acuerdo ante el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora del PAN señaló que los Módulos de Identificación Vehicular constituyen una herramienta preventiva que permite a compradores y vendedores verificar la documentación, los elementos físicos de identificación y la situación jurídica de un automóvil antes de concretar una operación.

Comprar o vender un automóvil usado debería ser una operación cotidiana, pero hoy una persona puede entregar sus ahorros y descubrir después que el vehículo tenía reporte de robo o documentación irregular; o acudir a una cita para concretar una operación y terminar siendo víctima de un delito”, advirtió Salgado.

La Diputada local recordó que la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana ha documentado los riesgos asociados con este tipo de transacciones. Entre enero y julio de 2025 fueron detenidas 40 personas vinculadas con robos de dinero o vehículos durante operaciones de compraventa, mientras se daba seguimiento a 28 carpetas de investigación: 15 por robo, ocho por lesiones, cuatro por homicidio y una por encubrimiento por receptación.

Salgado reconoció que el robo de vehículos ha registrado una tendencia a la baja en la capital. Las autoridades reportaron para 2025 una disminución de 12 por ciento respecto de 2024; sin embargo, sostuvo que la reducción del delito no elimina los riesgos relacionados con la comercialización de vehículos robados ni aquellos que enfrentan quienes buscan comprar o vender una unidad.

Compra Segura no sustituye la investigación ni el combate al robo de vehículos. Es una herramienta preventiva y, precisamente porque puede ser útil, necesitamos que más personas sepan que existe y puedan utilizarla antes de poner en riesgo su patrimonio”, señaló.

La propuesta plantea que la Fiscalía General de Justicia fortalezca la difusión del programa con información accesible y actualizada sobre la ubicación de los módulos, requisitos, mecanismos de atención y beneficios. También solicita realizar un diagnóstico sobre su cobertura territorial y demanda para valorar la ampliación de su presencia en las zonas donde exista mayor necesidad de atención.

Asimismo, propone fortalecer la coordinación entre las autoridades para promover que quienes pretendan comprar o vender un vehículo usado conozcan y utilicen tanto los Módulos de Compra Segura como los mecanismos oficiales para consultar y verificar la procedencia y situación jurídica de las unidades, particularmente en operaciones originadas mediante redes sociales y plataformas digitales.

La panista Liz Salgado consideró que la difusión también debe llegar a los tianguis y espacios donde cotidianamente se compran y venden vehículos usados, de manera que las personas conozcan qué revisan los módulos, dónde se encuentran y cómo acceder al servicio antes de entregar dinero o concretar una transacción.