¡Bye chilaquiles en Morelos! Sube el kilo a treinta pesos

El precio del kilogramo de tortilla en Morelos comenzó a resentir el encarecimiento del maíz y en algunos establecimientos ya llegó a 30 pesos, un incremento de hasta dos pesos respecto al precio que se manejaba anteriormente en distintos puntos de la entidad.

El ajuste no se presenta de manera uniforme. Mientras el precio promedio de la tortilla en Cuernavaca se ubicó en 26.67 pesos por kilogramo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en municipios como Puente de Ixtla algunos negocios ya venden el kilo en 30 pesos y el costo puede llegar a 32 pesos cuando se solicita servicio de reparto.

Antonio Vázquez Quezada, presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla, atribuyó los aumentos a la escasez de maíz provocada por la sequía, situación que, dijo, ha incrementado las presiones financieras para los productores y establecimientos dedicados a la elaboración de tortillas.

De acuerdo con el dirigente del sector, la tonelada de maíz alcanzó un precio de hasta 9 mil pesos, lo que representa un aumento de alrededor de 50 por ciento frente a periodos anteriores.

El encarecimiento del principal insumo ha complicado los costos de operación de las tortillerías, por lo que el sector considera difícil mantener los precios anteriores si continúa aumentando el valor del grano.

Ante este escenario, los industriales de la masa y la tortilla solicitaron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con el objetivo de buscar mecanismos que permitan contener el costo del maíz y evitar nuevos incrementos para los consumidores.

¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en Morelos?

Los precios reportados muestran diferencias importantes entre municipios y establecimientos:

Puente de Ixtla: el kilogramo se vende hasta en 30 pesos en mostrador y llega a 32 pesos con reparto. Algunos negocios anteriormente ofrecían el kilo entre 25 y 28 pesos.

Tequesquitengo: el precio reportado es de 28 pesos por kilogramo.

Amacuzac: el kilo se comercializa en alrededor de 27.50 pesos.

Otros municipios: el sector reporta precios cercanos a los 28 pesos, aunque algunos establecimientos ya elevaron el kilogramo hasta 30 pesos.

En el caso de Cuernavaca, el SNIIM registró un precio promedio de 26.67 pesos por kilogramo, con corte al día anterior.

¿Por qué subió la tortilla en Morelos?

El sector atribuye el aumento principalmente al incremento en el precio del maíz, relacionado con una menor disponibilidad del grano debido a las condiciones de sequía.

Para los tortilleros, el aumento de los insumos y los gastos de operación reduce el margen con el que trabajan, por lo que advierten que mantener los precios anteriores resulta cada vez más complicado.

La situación podría traducirse en nuevos ajustes si persisten las presiones sobre el costo del maíz y no se implementan medidas para contener el precio del insumo.

El precio también presenta una diferencia considerable frente a las tortillas comercializadas en supermercados.

En las tiendas de autoservicio, una presentación de un kilogramo de tortilla de maíz aparece en línea en alrededor de 13.40 pesos, aunque el precio puede cambiar dependiendo de la tienda, la disponibilidad y las condiciones de venta.