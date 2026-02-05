En febrero, las redes de enmalle serán otra vez legales en hábitat de la vaquita marina

Las modificaciones al Acuerdo Regulatorio de 2020, que incluyen la reducción de los polígonos de protección de la vaquita marina, donde se permitirá de nueva cuenta la pesca con redes de enmalle o agalleras, serán publicadas en breve, en el mes de febrero, anunció Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat.

Durante la reunión del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS), realizada en Mexicali, Baja California, la funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), confirmó la propuesta dada a conocer por Excélsior, de eliminar la zona de prohibición para el uso de redes tradicionales de más de 10 mil kilómetros cuadrados.

Abren pesca con redes de enmalle en hábitat de vaquita marina Ernesto Méndez

De esta forma, se crea una zona libre de pesca que equivale a 6.6 veces la superficie que ocupa la Ciudad de México, con lo que se borra de un plumazo, 20 años de regulaciones para la región, donde habita el mamífero marino en mayor peligro del mundo.

Estos cambios también contemplan la disminución de 15.1 por ciento de la histórica Área de Refugio de la Vaquita Marina, de mil 841 kilómetros cuadrados, para ceder 277.91 kilómetros cuadrados del polígono en la parte suroeste, con el fin de que se realice pesca con redes de enmalle.

En su oportunidad, Lorenzo García y Ramón Franco, líderes del sector pesquero en San Felipe, Baja California, pidieron el pago de compensaciones, al argumentar que en la parte norte del Refugio de la Vaquita Marina, una de las más productivas y donde se mantendrá la reducida zona de prohibición, no podrán realizar sus actividades.

Por su parte, Carlos Alberto Tirado, dirigente de pescadores en el Golfo de Santa Clara, Sonora, solicitó la intervención de la Secretaría de Economía, para que una vez que la pesca con redes de enmalle vuelva a ser legal, se pueda reabrir el mercado de Estados Unidos, que mantiene un embargo contra la región desde 2018, por la muerte de la vaquita marina.

A su vez, el titular de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), Rigoberto Salgado, pidió a los permisionarios que en cuanto se publiquen las modificaciones al Acuerdo Regulatorio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tramiten de inmediato el cambio de sus concesiones para redes de enmalle, porque en las que están vigentes estas artes de pesca no son legales.

